«Una tassa per Porto Frailis» 

Sulla terrazza naturale con vista sulla baia di Porto Frailis vorrebbero organizzare spettacoli musicali ed eventi sportivi di nicchia. Il Centro commerciale naturale Arbatax-Porto Frailis vuole ridare vita a uno degli angoli più suggestivi della costa orientale allestendo un salotto curato e prestigioso, ma quel che manca sono le risorse. Nei giorni scorsi il Comune, due anni dopo la richiesta, ha aderito al Centro commerciale naturale fondato il 27 novembre 2013 e presieduto dall’imprenditore Natale Canu, 72 anni. Sarà compito del sindaco, Massimo Cannas, nominare il consigliere che rappresenterà il Comune nell’assemblea dei soci.

In attesa di svolta

Piazza Porto Frailis è il brutto anatroccolo che sogna di diventare cigno. Da mesi le luci della piazza sono spente e nessun intervento è stato effettuato per ripristinare il servizio. In più molti lampioni sono fatiscenti. Non proprio il miglior biglietto da visita in vista della stagione turistica. «Non c’è turismo senza decoro», esordisce Natale Canu. «All’amministrazione comunale chiediamo interventi per garantire manutenzione e decoro. Sappiamo tutti del prestigio della baia, della cui valorizzazione ne beneficeremmo tutti».

Per il Centro commerciale è missione impossibile accollarsi le spese dirette. Spunta così la proposta di introduzione della tassa di soggiorno: «Andrebbe bene anche una tassa di 50 centesimi al giorno per ciascun turista. In quel modo il Comune darebbe lavoro a una decina di ragazzi che si occuperebbero della manutenzione della piazza».

Il futuro