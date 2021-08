Una task force contro le discariche 

La situazione non era ormai più tollerabile. Gli incivili stavano alimentando ovunque, sia in centro che nel litorale, enormi discariche di rifiuti. Così si è corsi al riparo. Da qualche giorno una task force di uomini e mezzi è al lavoro per bonificare i depositi abusivi e ridare decoro a strade e interi quartieri.

Subito all’opera

I primi interventi sono già stati effettuati ma la strada sarà ancora molto lunga: le discariche sono ovunque e anche laddove, come ad esempio in via Bonaria, la De Vizia provvede ad effettuare le pulizie, tempo qualche ora e tutto torna come prima.

Gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale coadiuvati dalla ditta che si occupa delle rimozioni sono già entrati in azione in alcune delle zone più critiche: in via Giotto, in via Orsini e in via Lussemburgo. Nel primo caso oltre ai cumuli di elettrodomestici e ferro vecchio è stato posto sotto sequestro un furgoncino di un extracomunitario. Ferro in grande quantità e ingombranti anche nelle altre due vie.

Mezzi abbandonati

Il record spetta però alla rimozione dei veicoli abbandonati nel territorio: da gennaio al 15 agosto sono stati 65 mentre erano stati 70 nell’intero 2020. Le persone continuano ad abbandonare le carcasse in strada, che diventano poi rifugio per i senza tetto o cassonetti improvvisati dove si getta di tutto. Laddove sarà possibile risalire ai proprietari a tutti saranno richieste le somme anticipate per il ritiro e la rottamazione che si aggirano sui 600 euro. Le rimozioni procedono anche per quanto riguarda i veicoli per cui non è stato possibile risalire ai proprietari. Il servizio va avanti grazie alla convenzione con la ditta Sicurezza e Ambiente che demolisce gratuitamente le vetture. Ogni anno la media è di circa cinquanta auto rottamate.

Per quanto riguarda i veicoli abbandonati in terreni e strade pubbliche la trafila è sempre la stessa: c’è un primo intervento degli agenti di Polizia locale che poi trasmettono la documentazione all’assessorato competente. Viene così emessa l’ordinanza per il ritiro dei mezzi e, qualora non sia rispettata, si procede alla rimozione tramite la ditta incaricata dallo stesso assessorato. Più lungo è invece l’iter quando i veicoli sono abbandonati in terreni privati.

Rifiuti ovunque

Mai come quest’anno gli incivili si sono scatenati gettando buste di indifferenziato non solo in centro ma anche lungo le strade della costa. Dopo una giornata al mare si lanciano i sacchi anche dal finestrino direttamente nelle cunette. Un fenomeno che purtroppo sembra non trovare tregua. Ma è anche il centro a soffrire. In via Bonaria all’angolo con via Rosas è da anni che vengono abbandonati cumuli di spazzatura. In questi giorni il deposito ha raggiunto dimensioni preoccupanti. Davanti agli occhi di centinaia di passanti ci sono anche mobili tra lo scempio generale. «Capisco che magari in campagna sia più difficile scoprire i responsabili» commenta una residente Aurora Perra, «ma mi chiedo perché in vi Bonaria non si riesca a fare qualcosa dal momento che gli abbandoni sono quotidiani, in un angolo di città sotto gli occhi di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA