Una task force contro la malamovida 

Le decisioni sono arrivate durante l’ultimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura: più controlli nel centro storico, soprattutto durante i weekend e le ore notturne, e una stretta sui minimarket che vendono alcolici ai minorenni, aggirando leggi e divieti. «Non siamo davanti a un’emergenza dal punto di vista della sicurezza», spiega subito il prefetto Gianfranco Tomao. «Si tratta di comportamenti eccessivi dovuti a scarsa educazione, inciviltà e allo stato di alterazione psicofisica. Giustamente gli abitanti di alcuni rioni della città sono esasperati e anche il sindaco ha chiesto un’attenzione particolare. Per questo ci saranno più pattuglie della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nelle zone della movida, punti di ritrovo dei giovani. Svolgeranno un’azione preventiva».

I market

Durante il vertice, alla presenza del sindaco Paolo Truzzu e dei responsabili delle forze dell’ordine, sono state così analizzate tutte le criticità denunciate più volte dai residenti della Marina, di Stampace, di Villanova e di Castello e dai comitati dei residenti. Un’esasperazione data dagli schiamazzi notturni che vanno avanti fino all’alba, da liti e risse, dai rischi di subire molestie, dagli atti vandalici e dal degrado della mattina quando strade e piazze sono invase di bottiglie in vetro e spazzatura. «Il sindaco ha fatto sapere che la Polizia Locale è impegnata nei servizi di controllo. Ma serve un aiuto», aggiunge il prefetto. «Dunque anche le altre forze dell’ordine saranno presenti nei quartieri più a rischio, anche se le risorse degli organici non sono ingenti». Sono state date anche delle direttive precise sui mini market che vendono bevande alcoliche a tutte le ore e ai minorenni. «Ci saranno degli accertamenti approfonditi anche dal punto di vista sanitario e fiscale. Inoltre i controlli saranno più serrati», sottolinea Tomao.

Le difficoltà

Si è trattato dell’ultimo comitato presieduto da Tomao: oggi sarà il suo ultimo giorno di lavoro negli uffici di piazza Palazzo. Da domani sarà in pensione e il suo posto sarà preso, per ora dalla vicaria Maria Antonietta Gregorio, in attesa della nomina del nuovo prefetto da parte del Consiglio dei Ministri. «Il sindaco ha chiesto una particolare attenzione per quanto succede nei quartieri storici. Ora sarà il questore a predisporre un piano con tutti i servizi finalizzati a un controllo efficace». Il prefetto evidenzia: «Non possiamo essere presenti in tutte le strade e ogni ora. Ma la presenza di mezzi e uomini delle forze dell’ordine servirà a scoraggiare eventuali episodi di maleducazione e inciviltà che, ricordiamolo, spesso non sfociano in reati perseguibili».