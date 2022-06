Una tapezziera per vocazione 

È artigiana per vocazione, Annarella. Per il coraggio di aver fatto una scelta, non scontata. Sulle spalle tanti lavori: la lavapiatti, la cameriera, la cuoca, ma il momento più bello restava sempre il rientro a casa. Lei e la sua macchina da cucire, nel piccolo sgabuzzino.

Eredità

Una passione trasmessa dalla madre e rimasta nascosta i primi tempi. «La osservava attentamente cucire e confezionare abiti per la famiglia, quando usciva di casa prendevo il suo posto e facevo le mie prove». Di solito le scelte azzardate, di cuore e di impeto, si fanno da giovanissimi. «All’età di 41 anni ho deciso di seguire il cuore, la mia passione di creare con le mani. Superando la paura, ho aperto la mia attività dal niente, completamente autodidatta», racconta Annarella Pisanu, tortoliese classe 1960. Era il 2001, il suo piccolo laboratorio apre in viale Arbatax, una stanzetta. «Smontavo quello che mi portavano e cercavo di capire com’era fatto. Non era facile, bisognava ricomporli come fossero puzzle. Ricordo ancora il mio primo lavoro, un divano per una signora di Tortolì. Il risultato le era piaciuto così tanto che il suo passaparola mi aveva fatto conoscere in fretta», ricorda.

Delusione

Poi a Tortolì arriva un sogno chiamato Azimut Yacht, svanito troppo presto. Annarella rientra fra le sette aziende selezionate per la realizzazione delle barche di lusso. «Ho fatto un corso di tappezzeria nautica a Viareggio e ho dovuto adeguarmi con gli spazi». La piccola stanzetta non poteva bastare più, servivano grandi spazi e attrezzature. «Mi sono trasferita nella zona artigiani di Monte Attu, ho fatto in tempo a finire il capannone che Azimut ha deciso di abbandonare l’Ogliastra. Mi sono ritrovata con un mutuo e il leasing macchine, ma sono andata avanti», spiega. Da ormai 21 anni lavora su tutto: ricostruzione di sedie antiche e divani rovinati dal tempo, sull’arredamento moderno, sui sedili d’auto e motorini, sulla tappezzeria delle barche. Regala vita nuova, veste di colore. Il lavoro non manca, ma tra qualche anno andrà in pensione e questo mestiere potrebbe perdersi. «Mi piange il cuore pensare che un giorno dovrò chiudere tutto. Spero che la Regione proponga dei corsi di formazione per i giovani».