«Una struttura brutta e inutile» 

C’è poco da fare: il museo “caffettiera” proprio non piace ai quartuccesi. La controversa struttura concepita dagli architetti Pietro Reali e David Palterer nei primi anni Duemila continua a stimolare domande e polemiche. «A cosa serve? È brutto», dicono senza mezze misure gli anziani che si godono il sole autunnale in piazza dei Caduti. Il museo è il riflesso di un trascorso vitale, attraverso il quale si intrecciano le vicende economiche, politiche, culturali di una città che, se da una parte ne hanno determinato il decadimento, dall’altra, si auspica, possano dargli nuova vitalità.

Lo spreco

«Sono perplesso sul progetto: non si è ancora capito a cosa serva e quale sia la sua funzionalità», incalza Antonio Tanas. «Non si è ancora riusciti vederlo operare. Ci sono stati interventi come l’isolamento termico esterno e interno quando già era stata realizzata la struttura in cemento armato a vista con un dispendio di risorse enorme». A inaugurarlo, però, negli anni sono stati i vandali. «Abbandonato dal principio, sono stati spesi altri soldi per rimettere a posto quello che è frutto della trascuratezza. C’è una pecca all’origine di un progetto faraonico di cui forse Quartucciu non aveva bisogno: tutti vogliono il museo, il teatro, poi non c’è nessuno che li gestisce. Staremo a vedere cosa succederà».

I dubbi

Il primo finanziamento di 8 milioni di euro risale al 2008. Le risorse arrivate successivamente sono servite solo per rimettere a posto le parti deteriorate e danneggiate. «Il problema sono i soldi pubblici usati e quelli che si dovrebbero spendere ancora. Mi chiedo solo se abbia senso mandare avanti questo progetto», si domanda Antonio Pilleri, ottico in via Rosselli. La moglie Mimma Cireddu è ottimista. Pensa che la struttura possa essere come una risorsa se non vista solo come un museo. «L’aspetto potrebbe anche non piacere», afferma, «ma l’importante è quello che ci mettono dentro. Il museo potrebbe essere una bella attrattiva per i turisti, ma bisogna pensare di affiancarci anche altre attività, un ristorante nei piani alti, per esempio, potrebbe essere una bella idea con quella vista».