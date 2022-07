Una storia di moda, d’amore e di guerra con Cristina Caboni 

«È una storia con una doppia linea temporale. Caterina nasce in Sardegna e conosce tutto sull’arte della tessitura grazie alla sua balia. Compresi gli antichi riti legati sempre ai fili. Rifiutata dalla famiglia, lascia l’isola e si sposta a Bellagio, sul lago di Como. E cresce con la zia. Da adulta si sposta in Francia e la sua capacità di restituire vita agli abiti, facendoli splendere di nuova bellezza grazie all’arte appresa in Sardegna, la rende famosa. Nel presente, invece, c’è una bambina, Camilla, cresciuta da una donna come fosse la madre. Sta a Bellagio per cominciare una nuova vita. Lei è una stilista particolare: recupera i vecchi vestiti riadattandoli alle persone che desiderano indossarli. Una sera viene richiamata a Milano, dove vive la sua madrina e che ora sta molto male. E quando accorre al suo capezzale Camilla ascolta per la prima volta una storia. Si tratta di un segreto affascinante. Inoltre scopre un baule ricco di abiti femminili, uno per ciascuna tappa della vita. Camilla riconosce questi vestiti: possiedono un’impronta particolare. All’interno c’è un sacchetto e da questo dettaglio intuisce che sono stati creati da Maribelle. E quello che vede sembra impossibile: chi ha cucito gli abiti è morta durante la seconda guerra mondiale a causa di un incendio che ha colpito il suo atelier. Camilla di questo è convinta. Nonostante ciò inizia a fare delle indagini sino a scoprire dei legami fortissimi tra Marianne, la sua madrina, e Maribelle che aveva cucito a Parigi nel 1943, durante l’occupazione nazista, gli abiti conservati nel baule. Ma chi è davvero Maribelle»?

È un legame particolare quello che unisce Cristina Caboni al suo romanzo "La stanza della tessitrice”. Rapporto intimo, che chiama in causa gli affetti familiari più cari della scrittrice. Motivo in più per riscoprirlo o assaporarlo per la prima volta.L’occasione la offre ai propri lettori L’Unione Sarda: da domani è disponibile al prezzo di 4,50 euro oltre il costo del quotidiano. È il primo volume della collana dell’estate 2022 che arricchisce la Biblioteca dell’identità.

Una storia al femminile perché, come spiega la stessa Caboni, «racconto le donne, ciò che hanno subito o desiderato. Qualcuno lo deve fare. Ci sono tanti scrittori che parlano delle gesta di uomini. Io sono sempre stata affascinata da ciò che sono riuscite a fare le donne».

Presentiamo il romanzo ai lettori de L’Unione Sarda?

«È una storia con una doppia linea temporale. Caterina nasce in Sardegna e conosce tutto sull’arte della tessitura grazie alla sua balia. Compresi gli antichi riti legati sempre ai fili. Rifiutata dalla famiglia, lascia l’isola e si sposta a Bellagio, sul lago di Como. E cresce con la zia. Da adulta si sposta in Francia e la sua capacità di restituire vita agli abiti, facendoli splendere di nuova bellezza grazie all’arte appresa in Sardegna, la rende famosa. Nel presente, invece, c’è una bambina, Camilla, cresciuta da una donna come fosse la madre. Sta a Bellagio per cominciare una nuova vita. Lei è una stilista particolare: recupera i vecchi vestiti riadattandoli alle persone che desiderano indossarli. Una sera viene richiamata a Milano, dove vive la sua madrina e che ora sta molto male. E quando accorre al suo capezzale Camilla ascolta per la prima volta una storia. Si tratta di un segreto affascinante. Inoltre scopre un baule ricco di abiti femminili, uno per ciascuna tappa della vita. Camilla riconosce questi vestiti: possiedono un’impronta particolare. All’interno c’è un sacchetto e da questo dettaglio intuisce che sono stati creati da Maribelle. E quello che vede sembra impossibile: chi ha cucito gli abiti è morta durante la seconda guerra mondiale a causa di un incendio che ha colpito il suo atelier. Camilla di questo è convinta. Nonostante ciò inizia a fare delle indagini sino a scoprire dei legami fortissimi tra Marianne, la sua madrina, e Maribelle che aveva cucito a Parigi nel 1943, durante l’occupazione nazista, gli abiti conservati nel baule. Ma chi è davvero Maribelle»?

Il sacchetto cucito nell’abito fa parte della tradizione sarda?

«Sì, è l’arte dello scrapolario. Lo scrigno di stoffa può contenere parole delle Sacre scritture così come erbe profumate».

Come ha incontrato l’arte della tessitura?

«Sono cresciuta con il ritmo del telaio, movimento cadenzato che detta i tempi al passaggio del filo. Ancora oggi mi pare un canto. Mentre lo scrapolario l’ho scoperto grazie a Pietrina Atzori, artista di San Sperate. Me ne ha svelato i segreti, l’uso e la funzione. Il resto è merito della fantasia».

E la moda come entra nel mondo di Cristina Caboni?

«Mi affascinano gli atelier del primo quarto del secolo scorso, specie quelli parigini. Ho cercato di capire cosa è caduto con l’arrivo dei tedeschi. Nazisti privi di sensibilità che si impadroniscono dell’ingegno altrui, senza distruggerlo, proprio perché incapaci di replicare quei capolavori».

Infine, cos’è l’abito?

«Ha tanti aspetti. Anche sociologici. L’abito è qualcosa di stupefacente: definisce chi lo porta. In passato nobili e poveri si distinguevano per modelli e colori dei vestiti. L’abito è inclusivo e al tempo stesso esclusivo: tutti vogliamo appartenere a un gruppo, e quando siamo all’interno di quella élite vogliamo distinguerci. Questo si rifà a un sistema psicologico arcaico che nel corso dei millenni non è mai mutato. Seducente».

