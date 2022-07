Una statua per Emanuela Loi  

Ad accompagnare la cerimonia ci sarà la banda musicale Giuseppe Verdi e saranno presenti i volontari dell’associazione Libera. Subito dopo, poi, la cerimonia si sposterà in piazza della Legalità, lungo la via Costituzione, dov’è stato realizzato un grande parco per ricordare il sacrificio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche di tutte le altre vittime della mafia.

Martedì, il giorno del ricordo della strage di via D’Amelio, alle 9.30 ci sarà la celebrazione della Santa Messa e, subito dopo, la deposizione della corona di fiori in cimitero, dov’è sepolta Emanuela Loi.

Domani alle 19.30 nel cirucito di via Vittorio Veneto si terrà il secondo Gp su strada in notturna, organizzato dall’Asd Fasolbike. Una suggestiva gara di mountain-bike che andrà avanti sino a notte. La partenza della gara nel tracciato di 1600 metri ricavato all’ingresso della città è fissata alle 21, con la corsa che si svolgerà su una distanza di 25 giri per gli uomini e 15 per le donne.

Manifestazioni ed eventi per il trentennale della morte di Emanuela Loi, l’agente di Polizia uccisa nell'attentato mafioso di via D’Amelio a Palermo assieme ai colleghi della scorta e al giudice Paolo Borsellino il 19 luglio 1992. Nel ricordo della poliziotta di Sestu, il Comune e numerose associazioni hanno allestito calendario di iniziative che culmineranno con l’inaugurazione della statua in piazza della Legalità, proprio sotto il grande murale che raffigura il volto della poliziotta sestese trucidata da Cosa Nostra.

In bici

L’appuntamento

“Ricordando Emanuela Loi” è, invece, il titolo dell’appuntamento allestito dall’associazione Tam Tam con il patrocinio del Comune e con la collaborazione della banda “Ennio Porrino” di Elmas che si svolgerà sempre martedì in piazza della Legalità. Nell’ambito dell’evento verrà presentata anche una scultura dedicata alla poliziotta sestese (realizzata dagli artisti Ferruccio Ferru, Maria Rosaria Serra e Antonello Pillittu) e successivamente, alle 20.30, si terrà un concerto del gruppo camperistico guidato dal maestro Ignazio Perra con anche la lettura di brani dell’attore Fabio Pisu.

Il concerto

Le cerimonie in onore del trentesimo anniversario della morte di Emanuela Loi si chiuderanno il 20 luglio a San Gemiliano, dove nel sagrato del Santuario si terrà un concerto del coro del Teatro lirico di Cagliari. «Da quando sono sindaca», ha chiarito Paola Secci, «abbiamo dedicato alla nostra concittadina Emanuela Loi una serie di manifestazioni per ribadire, in modo deciso, la nostra ferra opposizione alla mafia. Ne abbiamo fatto varie con l’associazione Libera, radunando nella nostra cittadina in un giorno solo 5mila persone, ma anche ricordando costantemente il sacrificio di chi ha perso la vita per fare il proprio dovere o nella lotta alla criminalità».

