Una statua in memoria del gatto Dondi 

Una statua per ricordare l’amico che non c’è più. Dopo il murales per Goku il pastore maremmano avvelenato alcuni mesi fa, Iglesias si conferma attenta e solidale verso gli animali: sabato è stata inaugurata nei Giardini pubblici una statua che raffigura Dondi, il gatto di quartiere investito e ucciso lo scorso aprile. «Dondi non era non solo un gatto – assicura Maura Cinesu, portavoce del comitato “Dondi”, istituitosi proprio in occasione della dipartita del felino –. Era un portatore sano di amore, una figura capace di unire un intero quartiere, di far conoscere persone che altrimenti mai si sarebbero incontrate». Dondi era un’anima libera che durante le proprie scorribande amava recarsi nelle abitazioni e all’interno delle attività commerciali: «Era conosciuto e accettato da tutti. Faceva parte di ogni famiglia, rispettava gli spazi e persino la segnaletica. Può sembrar strano, ma lui sapeva dove attraversare e quando. Purtroppo è stato travolto sulle strisce pedonali da una vettura che nemmeno si è fermata per provare a prestargli soccorso».

La veglia

La morte del gatto ha innescato un meccanismo di solidarietà senza precedenti, sfociato in una colletta per la cremazione fra i residenti della zona dei Giardini pubblici: «C’è stato un coinvolgimento inaspettato – afferma il titolare dell’agenzia “La Ginestra pets” Daniele Pilia –. Durante la sua veglia sono state decine e decine le persone che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Per me è stato un onore esser stato coinvolto nel progetto del monumento, credo sia la prima volta nel nostro territorio che una città si sia occupata di dedicare agli amici animali una statua commemorativa».

Le donazioni

Serviva un gesto simbolico forte, che potesse soddisfare il desiderio delle persone di poter omaggiare il gatto del proprio quartiere, renderlo immortale e farne l’icona di tutti gli animali randagi e non, che riempiono la vita delle persone: «Sono stati oltre 40 i cittadini che nel giro di poco tempo hanno contribuito alle spese per la realizzazione della statua – spiega Maura Cinesu –. Abbiamo addirittura dovuto interrompere la raccolta delle donazioni, perché si era raggiunta la cifra necessaria e nonostante tutto, tante altre persone desideravano contribuire». La statua di Dondi è alta 30 centimetri e posizionata su una colonna di oltre un metro; raffigura un gatto e sotto presenta una pergamena con una foto che lo ritrae e una frase che recita: «La più grande lezione sull’amore ci è stata data da qualcuno che non parla la nostra stessa lingua».