Una squadra per smaltire i condoni 

Il nuovo ufficio del condono sarà ricavato nella struttura comunale di via Regina Margherita da tempo abbandonata e a suo tempo dichiarata inagibile. «Si stanno definendo gli ultimi lavori da fare per rimettere in sicurezza il locale e sistemarlo per accogliere i nuovi lavoratori internali selezionati dall’agenzia», sottolinea Vanini. «Manca giusto qualche dettaglio poi saremo pronti a partire con l’attività di verifica e istruttoria delle istanze ferme da oltre trent’anni».

Un obiettivo ribadito più volte dell’attuale amministrazione comunale, e che finalmente diventa realtà grazie all’infornata di lavoratori selezionati da un’agenzia interinale. Oltre venti, fra i quali cinque dedicati al nuovo ufficio condoni che avranno una missione precisa: evadere le oltre tremila pratiche di sanatoria in arretrato da decenni, di cui circa mille ferme in attesa di una risposta dal 1985. Stessa situazione di stallo per i due condoni successivi - nel 1995 e nel 2004 - con centinaia di istanze presentate per mettere in regola verande chiuse o interi fabbricati abusivi, ma ancora in attesa di essere evase. «L’arrivo dei nuovi lavoratori rappresenta un valido aiuto, utile per istruire le tante pratiche che abbiamo in arretrato», dice l’esponente della Giunta comunale. «Stiamo cercando di potenziare la struttura operativa del settore con tutte le possibilità a disposizione, con l’auspicio», aggiunge, «che il prossimo anno ci siano le risorse per assumere nuove figure professionali strutturate».

In arrivo cinque dipendenti a tempo determinato - fra amministrativi e tecnici - e uno spazio dedicato in via Regina Margherita. L’ufficio condoni è quasi pronto all’inaugurazione. «Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022 sarà finalmente attivo», annuncia l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, «così inizieremo a smaltire le migliaia di pratiche in attesa da troppo tempo».

Interinali

La sede

Una novità studiata anche in relazione all’emendamento della legge Omnibus - approvata di recente dal Consiglio regionale - che di fatto introduce una nuova interpretazione normativa e accelera sul rilascio dei condoni nel piani di zona non ancora completati, che a Quartu sono ventinove in tutto: le autorizzazioni potranno infatti essere concesse dietro il pagamento di un acconto sugli oneri in attesa della definizione del Piano urbanistico, almeno in quelle situazioni dove esistono i presupposti per la sanatoria. Iter che partirà appena la nuova legge regionale entrerà ufficialmente in vigore.

Non solo amministrativi e tecnici per l’ufficio condoni, in arrivo ci sono anche altri lavoratori internali. «Altri cinque saranno selezionati dall’agenzia per l’ufficio tributi, per il sistema informatico territoriale e per quello comunale», spiega il vicesindaco Tore Sanna. Così come serve un geologo per definire il piano di protezione civile. Tutte figure professionali assunte a tempo tramite agenzia interinale, grazie alle risorse dell’avanzo di amministrazione ricavato fra le pieghe del bilancio. In attesa della manovra finanziaria di previsione e di un nuovo piano di assunzioni da mettere in campo per il prossimo anno.

