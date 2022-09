Una splendida Torres 

Il modulo 4-4-2 è per il momento più proficuo, la difesa tiene e davanti l'innesto di Scappini e il recupero di Luppi possono aiutare lo strepitoso Ruocco, al terzo gol in 5 gare. Uscita dalla zona playout, la Torres acquista sicurezza con un cammino che mostra progressi sul piano dei risultati. Lo dimostra la sequenza: due sconfitte di stretta misura, condizionate dai rigori (generoso quello dato all'Entella, mentre contro il San Donato è stato fallito quello del 2-2), seguite da due pareggi ottenuti in inferiorità numerica (a Cesena e in casa contro l'Imolese) e adesso la vittoria netta in trasferta contro la Recanatese. Il tecnico Alfonso Greco: «Strada e atteggiamento erano quelli giusti già da qualche gara, ci mancava solo la vittoria e abbiamo saputo ottenerla con un buon primo tempo e la gestione del 2-0 nel secondo».

Il futuro

Adesso la Torres è attesa dalla partita casalinga contro la Vis Pesaro, formazione che pochissimo concede e cerca di capitalizzare quanto fa in attacco: appena 3 reti, che ne fanno il penultimo reparto offensivo del torneo. La Torres ha un gol in più e sui quattro segnati tre portano la firma del ventunenne Ruocco, ma il tecnico Greco ha almeno due motivi per essere fiducioso: «Abbiamo inserito Scappini e stiamo aspettando il recupero di Luppi. Avremo così giocatori in grado di fare la differenza sia all'inizio della gara sia nel secondo tempo». Chissà se quando rientrerà anche Sorgente si ritornerà al 4-3-3, oppure si proseguirà col 4-4-2 che ha dato maggiore equilibrio ai reparti, anche perché Liviero come esterno del centrocampo a quattro garantisce buona spinta. E anche la difesa sembra essersi assestata con Garau tra i pali, anche se non è una bocciatura per Salvato. Di sicuro l'abbondanza in tutti i reparti è un punto di forza.

