Una speranza per il rione fantasma 

Una speranza per il quartiere fantasma all’estrema periferia nord di Carbonia. L’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa Area, è disponibile a vendere i terreni di sua proprietà su cui sorgono decine di abitazioni sconosciute al catasto.Sono passati 20 anni da quando l’allora Istituto autonomo case popolari (Iacp) aveva dato una speranza alle famiglie che abitano nei “cameroni” ai piedi di Monte Leone. Già allora la situazione era decennale ma solo oggi, a distanza di 50 anni dalle prime occupazioni, si apre un reale spiraglio per la risoluzione dei problemi che interessano decine di immobili “fantasma”.

Gli edifici

«La maggior parte degli edifici della zona non risultano accatastati – dice Roberto Seu abitante del quartiere – sono uno dei pochi ad aver acquistato casa, ma ci sono persone della mia famiglia che ancora non sono in regola nonostante abbiano trasformato dei ruderi in abitazioni e ci vivano da tantissimo tempo».Abbandonati negli anni ’50 e lasciati al loro destino fino a crollare, gli edifici erano stati registrati come “demoliti” dall’ente proprietario dei terreni, ma i “cameroni” delle vie che si affacciano su via Fiume erano stati gradualmente rioccupati a partire dagli anni ’70. «Sono arrivato qua circa 40 anni fa, non c’era niente, solo le mura perimetrali – racconta Eliseo Pistis – con tanto sacrificio ho ricostruito il tetto, sistemato i muri e pian piano ho tirato su una casa, la mia casa. Spero che questa possa essere la volta buona, sono disponibile ad acquistarla».

Scarsità di alloggi

L’allora scarsità di alloggi aveva spinto decine di famiglie ad approfittare delle mura esistenti e a ricostruire i tetti crollati di quelli che erano stati magazzini, ma di certo non si pensava alle problematiche che si sarebbero create negli anni a seguire. «Seguo la vicenda da una ventina d’anni – racconta Giacomo Guadagnini all’epoca nel Cda dello Iacp – esisteva un quartiere fantasma sconosciuto al catasto, la priorità era regolarizzare perché ad ogni casa corrisponde una famiglia. Dispiace vedere che da allora poco sia cambiato ma forse oggi siamo davanti ad una svolta importante, l’impegno di Area ci fa ben sperare».

Incontro con Area

In una riunione promossa dagli abitanti delle vie Osoppo, Vicenza, Curtatone, Montanara, Belfiore, l’ente Area si sarebbe reso disponibile per chiudere definitivamente la vicenda e permettere così alle famiglie di regolarizzare la documentazione e di acquistare la proprietà degli immobili. «Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie interessate e siamo intenzionati a porre la parola fine all’annosa vicenda – dice Sebastiano Bitti dirigente del distretto Area di Carbonia – la legge ci permette di intraprendere un percorso risolutivo del problema. Per quanto di nostra competenza ci siamo messi a disposizione per attivare tutte le procedure necessarie».Ora la palla passa agli inquilini, che dovranno produrre la documentazione necessaria per l’avvio delle pratiche e manifestare all’ente la propria volontà all’acquisto. «Stiamo predisponendo un facsimile della documentazione necessaria – aggiunge Roberto Seu – lo distribuiremo alle famiglie interessate».

