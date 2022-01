Una Settimana d’autunno? 

Tra i tanti elementi che accomunano il Giro di Sardegna alla più recente “Settimana Ciclistica Italiana… sulle strade della Sardegna”, che sono praticamente la stessa corsa a tappe per professionisti chiamata in due modi diversi, non poteva mancare quello più caratteristico: l’incertezza. Non quella sul nome del vincitore, che sarebbe sempre auspicabile, ma, da quarant’anni a questa parte, quella sulla sopravvivenza stessa della manifestazione, che si basa sul sostegno della Regione.

Il nodo

Varata lo scorso anno da Carmelo Mereu, con l’assistenza tecnica del Gs Emilia di Adriano Amici, la manifestazione non ha ancora la certezza di avere un seguito. Prima deve chiudere i conti con quella del 2021, disputata a luglio come prova preolimpica e vinta dal toscano della Uae Emirates, Diego Ulissi. Il contributo promesso (ma allora non fissato) non è ancora stato ancora erogato ma è chiara la volontà dell’organizzatore mamoiadino di andare avanti nel progetto e altrettanto evidente quella dell’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, di sostenerla in quanto “grande evento”, perciò strategico nella promozione dell’Isola. L’Unione Ciclistica Internazionale ha messo la data in calendario dal 13 al 17 luglio ma è evidente che la collocazione non sia quella ideale.

L’auspicio

«Lo scorso anno siamo stati onorati di disputare la corsa come preparazione all’Olimpiade e di avere una finestra nelle trasmissione del Tour de France, ma l’approdo naturale è verso il finale di stagione», dice Mereu, pienamente soddisfatto della collaborazione con l’organizzatore emiliano: «Certo, gradualmente vorremmo inserire delle professionalità sarde, ma serve tempo perché servono persone esperte e affidabili. In corsa i problemi vanno risolti in fretta e si deve poter contare su elementi collaudati». Nel frattempo Fabio Aru, che l’anno scorso non riuscì a essere al via, è intanto sceso di sella: «Averlo con noi è più che un’ambizione, è un sogno. Non come testimonial, ma come una vera guida. È stato il più grande nella storia del ciclismo sardo e tra i più grandi del nostro sport in assoluto», assicura.