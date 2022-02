Una scommessa sull’integrazione 

Il gruppo di lavoro è composto da giovani del quartiere e giovani migranti. Felice sintesi dell’obiettivo che si propone un progetto nazionale co-finanziato dall'Unione europea che punta all'integrazione nei territori più vulnerabili. Le istituzioni che attuano l’intervento sono il ministero dell’Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione) e il sistema dei Comuni italiani (Anci, Cittalia, AnciComunicare). Sassari è l'unica città sarda tra le 18 selezionate per sperimentare questo modello innovativo.

Raymond ha 26 anni e viene dalla Nigeria. È testimonial per un progetto rivolto a madri nigeriane con figli piccoli che ha l’obiettivo di facilitare l’inclusione sociale nel tessuto sociale cittadino. In buon italiano spiega: «Il 95% delle mamme sono tra i 20 e 30 anni e non comprendono bene la lingua. Noi le aiutiamo, le accompagniamo negli uffici per i documenti, spieghiamo come si compila un curriculum e stiamo anche pensando a come sistemare i bambini quando le loro mamme sono al lavoro».

L’integrazione

Ieri mattina l'assessore sassarese ai Servizi Sociali Gianfranco Meazza e il dirigente Alberto Mura hanno illustrato i risultati dei laboratori gratuiti avviati a settembre e rivolti a giovani dagli 11 ai 29 anni. Le domande sono state 110, ma è stato possibile accontentare per il momento solo 70 giovani. Una ventina sono stranieri, quasi tutti africani.

I laboratori

Sono stati organizzati nel centro Poliss di via Baldedda dall'associazione Officine Condivise che ha coinvolto alcuni artigiani per i laboratori di falegnameria, ceramica, ciclomeccanica (sono state rigenerate alcune biciclette) e autocostruzione di arredi. Il laboratorio di allestimenti per lo spazio verde ha consentito «di rigenerare una delle serre abbandonate qui nel Centro Poliss», ha detto Paola Salvadori, referente dell'associazione.Grazie alla collaborazione di Confcooperative Sassari-Olbia e Puntocooper sono stati realizzati anche dei percorsi di accompagnamento all'associazionismo e all'imprenditoria cooperativa.

Nel centro Giovani di piazza Santa Caterina ha operato l'associazione Ginquetas coi laboratori storie giramondo, Sassari-Una mappa di comunità e We are radio per la produzione di contenuti multimediali. Tra i fotografi anche Eddy, una ragazza di origine nigeriana, nata a Sassari, che frequenta un istituto tecnico: «La fotografia mi è sempre piaciuta e così posso aggiungerla al mio curriculum per avere più possibilità di lavoro».

