Una rosa sotto l’ombrellone 

Elisa Balsamo, per la prima volta in assoluto in Sardegna, era la più attesa e lo sarà ancor di più domani e dopo, nelle prevedibili volate: «Darò il massimo ma c’è chi è più specialista», dice. «Certo vincere qui in Sardegna sarebbe bellissimo». Oggi avrà la maglia del team, da domani quella iridata: «Le regole Uci sono ferree, non ci sarà spazio per il tricolore. Pazienza, ma voglio godermi questa ogni giorno. La pressione? Il mio team mi ha aiutato ad alleggerirla». E nel team c’è Elisa Longo Borghini, ciclista-simbolo del nostro movimento: «Farò questo giro tranquilla, puntando alle tappe e non alla classifica. Magari non a queste frazioni sarde che sono per velociste», dice la campionessa italiana a cronometro.

Chissà quale fra le 144 atlete (6 per ognuno dei 24 team al via) salite ieri sul palco di piazza dei Centomila vestirà la prima maglia rosa con il logo dell’Agenzia Onu per i Rifugiati. Il Giro d’Italia Donne scatta oggi da Cagliari e, per la precisione, dalla pista ciclabile del Poetto. Per una volta le biciclette dovranno percorrerla alla massima velocità e c’è da giurare che, vista la breve distanza (4750 metri) le atlete non si risparmieranno. La prima a scattare da via Lungo Saline sarà, alle 12.50, Alessia Missiaggia; l’ultima, alle 15.22, l’olandese Lonneke Uneken. Diretta sulla Rai dalle 14.

Pubblico sì o no

Alle 15.30 l’addetto avrà già attaccato sulla maglia rosa la patch con gli sponsor del team della vincitrice. «Speriamo che sia un grande spettacolo, ci aspettiamo tanto pubblico», ha detto l’organizzatore Roberto Ruini, forse per dimenticare il pasticcio che ha portato all’inevitabile fiasco di ieri, con poche decine di spettatori e l’ex iridata Marta Bastianelli a sottolineare, dal palco: «Mi aspettavo più gente, magari dovevamo farla al mare...».

Le protagoniste

La rosa può attendere

Marta Cavalli, che molti indicano come la grande speranza italiana, tiene il profilo basso: «Mi concentro su me stessa, non penso al contesto. Se sono nella giusta condizione lo dirà la strada. La prima tappa? È una crono, è molto breve e poi ci aspettano tanti giorni duri...». Partirà per terz’ultima. Con il numero 1 c’è Elena Cecchini (Sd Worx): «Non significa niente ma fa piacere portarlo, lo abbiamo guadagnato l’anno scorso. La corsa? Le tappe dure sono alla fine, perciò la classifica resterà aperta e questo mi piace. La squadra è nuova, punteremo alle tappe, il morale è alto: speriamo resti così sino alla fine». La corsa può partire: chi vuole vedere il top del ciclismo mondiale femminile devo soltanto lasciare l’ombrellone e fare pochi passi. Ne vale la pena.

© Riproduzione riservata