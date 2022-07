«Una risata contro gli orrori della guerra» 

Con il suo naso rosso è arrivata sino al confine con l’Ucraina, per strappare un sorriso ai tanti bimbi che da mesi sono circondati da guerra, morti e disperazione. Una delle tante tappe di Isabel Sardu, 39enne di Selargius, clown per passione e come missione di vita, nelle corsie degli ospedali, negli orfanotrofi, in diversi centri di recupero penitenziario, ma anche nei quartieri difficili d’Italia e all’estero. Divisa fra tanti progetti, compreso il teatro dove lavora da tempo come attrice, ora è alle prese con un docufilm sulla clown-terapia girato fra Romania, Ucraina e contesti di disagio in Italia e all’estero.

Con il suo naso rosso è arrivata sino al confine con l’Ucraina, per strappare un sorriso ai tanti bimbi che da mesi sono circondati da guerra, morti e disperazione. Una delle tante tappe di Isabel Sardu, 39enne di Selargius, clown per passione e come missione di vita, nelle corsie degli ospedali, negli orfanotrofi, in diversi centri di recupero penitenziario, ma anche nei quartieri difficili d’Italia e all’estero. Divisa fra tanti progetti, compreso il teatro dove lavora da tempo come attrice, ora è alle prese con un docufilm sulla clown-terapia girato fra Romania, Ucraina e contesti di disagio in Italia e all’estero.

La storia

Una passione nata poco prima dei vent’anni, partita con un corso di clown terapia, poi di acrobatica e di circo. «Mi sono subito innamorata di questo simpatico naso rosso», racconta. Da allora il suo secondo nome è “Nikilina” - il nomignolo da ragazzina - e il tempo libero è completamente dedicato alla clown-terapia.

La sua prima esperienza con il naso rosso risale a diversi anni fa in un quartiere povero della Romania, come artista di strada. «Tramite un’associazione del posto ho individuato le zone più disagiate», dice.

«Ho iniziato con la micro magia e la giocoleria in strada: dopo alcuni giorni che inevitabilmente mi hanno esposto a situazioni di rischio, sono riuscita a rompere la diffidenza iniziale e costruire anche diverse amicizie con bambini e adolescenti del posto, insieme alle loro famiglie. Semplicemente facendo il clown, ed è stato bello vedere dei bimbi, spesso vittime di abusi e violenze, riprendere a parlare e sorridere. Questa», dice Isabel Sardu, «è la magia del naso rosso, riuscire ad accendere la felicità nei volti di chi ha sofferto e non riesce più a vivere serenamente».

I progetti

Non solo clown di strada, ma anche terapia della risata negli ospedali, orfanotrofi, nei centri di recupero socio minorile di Scampia e Castel Volturno, e negli istituti dell’Europa dell’Est che ospitano bambini abbandonati dalle famiglie. E qualche progetto che ha coinvolto anche anziani in difficoltà.

Nei mesi scorsi l’esperienza al confine con l’Ucraina. «Lì dove molti bambini che vivono situazioni di disagio familiare e sociale, oltre al dramma della pandemia, devono affrontare anche quello della guerra», racconta. «Abbiamo cercato di alleggerire un contesto difficile, e continuiamo a farlo con i bambini ospitati nell’Isola. Alcuni di loro», ricorda, «urlavano e piangevano al passaggio degli aerei, almeno nei primi giorni».

Sullo schermo

Ed è proprio nel territorio ucraino che è nato il progetto “La maschera più piccola del mondo”: un documentario - in produzione - «che nasce dal desiderio di raccontare come può essere utile la clown terapia in qualsiasi contesto, che sia la strada, la famiglia o la scuola. L’obiettivo è far ridere, ma anche spingere chi è in difficoltà a battersi per un riscatto sociale, l’inizio di una rinascita. Perché se sei felice dentro nessuno può bullizzarti o farti del male. Una terapia», ammette la ragazza selargina, «che applico prima di tutto a me stessa». Nella clip alla quale si sta lavorando ci sono anche le tappe dei bimbi ucraini in Italia e in Sardegna, con gli arrivi in aeroporto, i viaggi in pullman per raggiungere i centri di accoglienza. «Il film racconta anche la solidarietà dei sardi», annuncia Isabel Sardu, «ora speriamo di riuscire ad avere qualche finanziamento per completare il documentario».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata