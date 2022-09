Una rete ti cambia la vita  

Se la gode, Rog. Finalmente. Lui che ha vissuto due incubi, identici, uno dietro l'altro, con quel crociato saltato due volte. «Quando ho visto la palla in rete e dopo che l'arbitro ha convalidato il gol, ho ripensato a tutto il lavoro che ho fatto, ai momenti brutti che ho vissuto, alle paure, tutto quello che voi non avete potuto vedere». Spazzato via da quella rete, la terza con la maglia del Cagliari, anche perché poi segnare non è proprio la specialità della casa. Il gol, certo, ma non solo. Perché Rog, all'ingresso in campo, ha portato al braccio anche la fascia da capitano: «Io sono qui per aiutare la squadra, la fascia per me è un onore e una responsabilità. Ma è toccato a me solo perché non c'erano Pavoletti e Deiola».

Lo si è detto tante volte, un Cagliari con Rog e Nandez è di un'altra categoria. E allora ieri sera il croato e l'uruguaiano hanno pensato bene di trasformare la teoria in pratica. Lo sfondamento sulla destra del Leon, il cross liftato depositato, lemme lemme, sulla testa dell'ex Napoli e palla in rete. La descrizione di un attimo, dalla gioia alla disperazione ancora alla gioia, perché quel gol è dovuto passare al giudizio del Var prima di essere convalidato. «Ma io non avevo dubbi», spiega Rog, «ho avuto subito la sensazione di non essere in fuorigioco perché ho fatto attenzione a stare dietro Nahitan».

La serata perfetta

Il Cagliari prima di tutto

Si gode il gol, la fascia da capitano e la prestazione: «Ma mi fa piacere soprattutto il fatto che la squadra abbia fatto bene e abbia conquistato i tre punti. Io sto bene, posso migliorare e, tra qualche partita, sono convinto che rivedrete il Rog che avete conosciuto». Per ora va bene anche questo: il croato magari parla poco e a voce bassa, ma quando parla, specie dentro lo spogliatoio, si fa ascoltare. «Ma nello spogliatoio siamo tutti importanti. Io, da parte mia, essendo uno dei più esperti, cerco di aiutare soprattutto i più giovani, dando qualche consiglio per farli crescere con noi».

La lunga marcia

Col Modena il Cagliari è piaciuto e si è piaciuto. Anche se l'aver lasciato in partita l'avversario fino alla fine è stato pericoloso: «Vero. Chiudendola prima avremmo potuto giocare più rilassati e divertirci. Dobbiamo migliorare anche in questo, cercando di essere più cattivi. Anche perché, quando non la chiudi, poi basta un episodio e rischi di buttar via una partita dominata». Vuole migliorare anche lui: «Ho avuto qualche problema a inizio stagione, ho iniziato ad allenarmi con i compagni più tardi. Ancora manca un po' di fiato, ma sento di stare sempre meglio». E intanto in campo ritrova anche il piacere di giocare. Il passato e Liverani: «C'è tanto da migliorare, lo sappiamo. Però, tante cose sono cambiate rispetto al passato, è vero che in B siamo spesso all'attacco. Però negli ultimi tempi si giocava spesso con la palla lunga. Ora, invece, facciamo più possesso palla, mi piace giocare così. È anche una questione di mentalità, il mister vuole che prendiamo il controllo del gioco. Certo, possiamo migliorare, ma intanto qualcosa inizia a vedersi».

