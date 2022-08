Una rete ciclabile da 13 milioni 

In sella alle due ruote a pedali il Sulcis Iglesiente c’è già, considerato il numero crescente di ciclisti amatoriali che lo percorrono in lungo e in largo. Ma adesso la Provincia Sud Sardegna rilancia con un mega progetto da 13 milioni di euro (per i primi 800 mila euro la Regione ha già anticipato che saranno destinati al sud ovest sardo): tramite il Just Transition Fund (JTF) e il Pnrr, serviranno a creare ex novo o a completare un reticolo di piste ciclopedonali che hanno Carbonia come baricentro e che si estendono da Iglesias a Siliqua.

I percorsi

Ci saranno due tronconi del programma “Mov In Sulcis”, che ricalcano in larga misura le vecchie ferrovie e coincidono con il Cammino storico minerario di Santa Barbara. Nel complesso, quasi 115 chilometri. Uno riguarda il collegamento Carbonia-Iglesias sul vecchio tracciato ferroviario. Il secondo, molto più ampio, è una ragnatela che da Siliqua arriva a Sa Marchesa (Nuxis), quindi a Narcao, Villaperuccio, Santadi, Piscinas, Giba e Tratalias dove (completando un tratto di 300 metri che sta generando problemi per via di un ponticello) si ricongiunge con l’esistente ciclopedonale che nasce a Carbonia, scende a San Giovanni Suergiu e si biforca da un lato verso Sant’Antioco, dall’altro appunto verso Tratalias.

Le reazioni

La Provincia è pronta con un bando-concorso di progettazione da 100 mila euro (su mezzo milione che riguarda anche altri progetti). «Un’opportunità straordinaria nel percorso verso la diversificazione economica – afferma il commissario della Provincia Mario Mossa – per creare un modello produttivo in grado di promuovere lo sviluppo degli altri settori, come quello turistico». Per raggiungere il risultato ci sarà da pedalare. «Qualsiasi somma si spenda è un investimento azzeccato – riflette Roberto Puddu, 60 anni, ex segretario Cgil Sulcis Iglesiente e appassionato biker – a patto che la Regione agevoli il sistema ricettivo retto da privati». Fra le paladine delle due ruote spicca Simona Cerqueti, 54 anni, della Monteponi Iglesias, già protagonista di un giro di Sardegna in mountain bike: «Progetto ottimo perché si potrà percorrere il sud ovest azzerando i rischi che corriamo quando siamo in strada, e bene anche per i portatori di disabilità». Le ciclopiste attuali, quando non sono invase da chiodi (di recente alcuni allarmi) necessitano di manutenzione: «Ragionevole concedere ai sodalizi – afferma Fabrizio Piras, 50 anni, presidente Dimonios Carbonia – la cura per tronconi delle piste ciclabili: noi lo faremmo volentieri e la Provincia si sgraverebbe di incombenze». Il Sulcis Iglesiente del tutto interconnesso da ciclopedonali «è un sogno sempre più vicino – testimonia Christian Reina, 46, Sulcis Bike – che rimanda alla battaglia che a tal proposito combatteva il nostro compianto precursore Giorgio Pani».