L’idea è trasformare viale Arbatax in una rambla sul modello Barcellona. Il progetto è stato approvato ad aprile del 2018 e il 6 dicembre il Comune di Tortolì ha conferito l’incarico per la redazione dello strumento attuativo sul programma integrato di riordino urbano. L’amministrazione infila un altro tassello sul percorso dell’intervento architettonico “To-Ax - Le periferie riconnettono la città” che presenta un quadro economico da 3 milioni di euro. L’obiettivo è ricucire in un unico tessuto urbano i quartieri di Pirisceddas, Gescal, Zinnias e Is Cogottis, rilanciandone l’immagine come biglietto da visita della cittadina. Se ne occuperà uno studio tecnico di Nuoro che si è aggiudicato l’affare per 59 mila euro.

L’iniziativa

Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile tecnici e privati hanno individuato nella strada che avvicina Tortolì al borgo marinaro lo snodo dell’interconnessione tra il quadrilatero residenziale e il resto del centro abitato. L’elaborato annuncia una serie di interventi: un percorso pedonale e ciclabile, nuovi spazi verdi e infrastrutture, marciapiedi, aree attrezzate per servizi e illuminazione con impianti a led. La scommessa è trasformare il percorso in una rambla di accesso al mare nella quale favorire la socialità, la permanenza e la pedonabilità. Un occhio di riguardo è stato concesso al sistema di accessi a Pirisceddas, quartiere labirinto prigioniero della ferrovia (chi abita da queste parti raggiunge viale Arbatax solo dopo aver attraversato il dedalo di strade che trova sbocco al passaggio a livello) all’asse urbano di collegamento tra Is Cogottis e via Matteotti con un percorso ambientale pensato per raggiungere a piedi La Sughereta, l’unico polmone verde della cittadina.

La bontà dell’opera

Nelle migliori intenzioni del progetto, l’intervento porterà benefici anche alla viabilità. Il tratto stradale, ad alta densità di traffico, è tra i più pericolosi della cittadina con gli ingressi laterali spesso teatro di incidenti. Quando il traffico inizia a imbottigliarsi all’altezza del palazzo scolastico, tra via Monsignor Virgilio e via Bertulottu, il pensiero è istintivo: incidente in viale Arbatax. La conferma, quasi ogni giorno, arriva dai lampeggianti dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine che si fanno largo tra le auto incolonnate. Il tracciato che collega Tortolì e Arbatax è costellato di incroci a raso teatro spesso di scontri tra mezzi.