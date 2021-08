Una pugnalata al petto fatale per Fonsatti Il coltello non si trova 

Un indiziato c’è. Ma gli inquirenti vogliono prove ancora più certe. Nella borgata agricola di S’Ungroni ieri sono tornati per il secondo giorno consecutivo i carabinieri del Ris di Cagliari. Hanno passato al setaccio tutte le stanze dell’abitazione dove mercoledì scorso è stato ucciso l’ex sottufficiale dell’Esercito Paolo Fonsatti, 73 anni. L'angelo buono del paese, sempre pronto ad aiutare le persone in difficoltà. Per ora è in stato di fermo il nipote Giancarlo Fonsatti, conosciuto da tutti come Renato. Stamattina il procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso però renderà noti ulteriori particolari sull’indagine. Ci sarà stata la confessione dell’unico sospettato per l’omicidio di S’Ungroni?

Il mistero

L’attenzione ieri mattina si è spostata a Santa Giusta. Nel canale di Buca ‘e Frumini, vicino al porto industriale, lungo la strada che porta proprio ad Arborea, era in corso un’attività di ricerca da parte dei carabinieri. In tanti hanno ipotizzato che le forze dell’ordine stessero cercando l’arma del delitto, quella che secondo gli inquirenti potrebbe aver usato Renato Fonsatti per ammazzare lo zio. Dalla Procura però non arriva alcuna conferma riguardo il collegamento tra il paese lagunare e l’omicidio di Arborea.

Le indagini

L’arma, dettaglio importante per il proseguo delle indagini, ancora non è stata trovata. Non si esclude che i Ris possano ritornare a S’Ungroni nei prossimi giorni. Ieri, mentre gli specialisti con le tute bianche cercavano di analizzare ogni angolo dell’abitazione hanno raggiunto la borgata agricola diversi parenti della vittima. Ereno presenti anche i fratelli di Renato Fonsatti, Fabrizio e Giorgio, sconvolti per l’accaduto. A metà mattina ha raggiunto la zona anche il primo cittadino di Arborea Manuela Pintus: «Il paese è scosso. Abbiamo perso una persona solare, una grande figura sempre a supporto degli anziani in difficoltà».

L’autopsia

Ieri nel primo pomeriggio si è conclusa invece l’autopsia sul corpo della vittima da parte del medico legale Roberto Demontis.

L’esame autoptico ha confermato che il 73enne è stato stato raggiunto da sette coltellate, quella mortale al petto. La morte dovrebbe essere avvenuta tra le 12 e le 13. A mezzogiorno l'uomo aveva risposto a una telefonata. Poco dopo però ne aveva ricevuto un’altra, ma il suo apparecchio aveva squillato a vuoto. Il funerale sarà celebrato stasera alle 19. Ieri pomeriggio il corpo della vittima è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Oristano.

Il nipote

Renato Fonsatti, in stato di fermo, è ancora ricoverato a Cagliari dove ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al tendine della mano lesionata molto probabilmente durante una lite con lo zio, al quale chiedeva spesso somme di denaro in prestito. Il nipote della vittima dovrebbe essere sentito dal Gip nell’interrogatorio di garanzia lunedì. Secondo gli investigatori l’uomo avrebbe inscenato una rapina.

Ai ragazzi che gestiscono il bar poco distante dall’abitazione dove è avvenuto l’omicidio, ha raccontato di essere stato rapinato assieme allo zio da due persone incappucciate e di nazionalità straniera. Versione che sin dall’inizio non ha convinto gli investigatori.

Dopo poche ore dalla tragedia gli inquirenti hanno capito che all’interno dell’abitazione erano presenti solo le impronte di Renato Fonsatti. Le stesse che il presunto omicida avrebbe tentato di cancellare utilizzando il “mocio vileda”.

RIPRODUZIONE RISERVATA