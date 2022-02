Una psicologa per i malati di Covid 

È l’offerta, assolutamente gratuita, di Raffaela Coghe, psicologa e musicoterapeuta di Ussana, che ripete l’esperienza dello scorso anno e torna a proporsi ai suoi concittadini con il suo supporto specialistico. «Inizialmente la mia idea era quella di portare sostegno psicologico in ospedale ai pazienti Covid, ma questo non è stato possibile e ho deviato verso l’aiuto psicologico ai miei pazienti che non potevo vedere in presenza», spiega la dottoressa Coghe, 42 anni, libera professionista da 10, docente di sostegno.

Sostegno psicologico, tecniche di rilassamento, ascolto di stessi. E poi concedersi spazi personali per la lettura, ascolto di musica e meditazione. Tutto questo per aiutare i pazienti a superare l’incubo del Covid, la solitudine dell’isolamento che costringe, nelle peggiori delle ipotesi, i soggetti positivi nelle quattro mura di casa, emarginati dalla vita che fuori continua a scorrere.

L’ aiuto

È l’offerta, assolutamente gratuita, di Raffaela Coghe, psicologa e musicoterapeuta di Ussana, che ripete l’esperienza dello scorso anno e torna a proporsi ai suoi concittadini con il suo supporto specialistico. «Inizialmente la mia idea era quella di portare sostegno psicologico in ospedale ai pazienti Covid, ma questo non è stato possibile e ho deviato verso l’aiuto psicologico ai miei pazienti che non potevo vedere in presenza», spiega la dottoressa Coghe, 42 anni, libera professionista da 10, docente di sostegno.

La soddisfazione

Dalle prime, comprensibili diffidenze e sospetti («Perché gratuitamente?») all’accettazione del sostegno disinteressato. «Lo psicologo è visto come una figura con cui ci si apre senza remore e questo mi ha portato a dover superare qualche pregiudizio in paese. La mia offerta di supporto psicologico gratuito è stata gradita già durante la prima ondata della pandemia, quella del lockdown, che mi ha vista portare sostegno a molte persone affette da Covid», dice ancora Coghe.

Il dolore

L’idea, la psicologa non lo nasconde, ha radici personali: superare il dolore per la perdita della migliore amica, Simona Manca, morta a causa del Covid a 39 anni a novembre del 2020, due settimane dopo avere perso il figlio che portava in grembo.«La morte della mia amica d’infanzia con la quale ho condiviso le scuole, l’esperienza di diventare mamme, l’amicizia delle nostre bambine, mi ha colpito molto. È stato tragico non poter fare nulla per lei, non poterle dare un’ultima carezza», racconta Raffaela Coghe. «Ho sentito il bisogno di fare qualcosa per chi soffriva. E l’ho voluto fare gratuitamente, per il mio paese che mi ha dato tanto. Quello che non ho potuto fare per Simona ho provato a farlo per altri malati Covid, meno sfortunati di lei».

Videochiamate, messenger, whatsapp: i colloqui medico-paziente prendono le vie dei social media che hanno accorciato le distanze, e abbattuto i muri delle quarantene imposte dal Covid. «La mia è un’offerta di ascolto, la possibilità di parlare della sofferenza e dei disagi dell’isolamento al di fuori della cerchia familiare. Si tratta di un supporto psicologico, ma ai pazienti Covid do indicazioni su come distendersi, rilassarsi, ascoltare se stessi, e la ricerca di spazi personali per meditare o semplicemente leggere o ascoltare musica. Esorto a tenere un diario e approfittare per fare quello che normalmente sfugge nel quotidiano, come cucinare insieme».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata