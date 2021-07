Una promessa col sapore del miele 

«Non importa quanti sacrifici dovrò continuare ad affrontare e quanto tempo impiegherò; porterò avanti il progetto che avevo sognato con mamma e riuscirò a produrre del miele».

L’entusiasmo

Simone Carboni, quarantaquattreenne iglesiente, lo scorso maggio è riuscito a posizionare nel proprio terreno il suo primo nucleo di api, compiendo un piccolo passo in direzione della strada che aveva promesso di seguire con la madre.

La sua storia è una di quelle vicende dal sapore antico, fatta di valori, di privazioni, di passione e di parole da onorare. Dopo una vita passata in equilibrio sulla corda del precariato lavorativo, Simone ha deciso di sposare la volontà materna, diventare un apicoltore. «Ho lavorato in un laboratorio chimico - spiega - dopo il fallimento dell’azienda ho seguito un corso per cuochi, ma alla mia età è difficile trovare dei lavori che possano concederti una prospettiva di vita dignitosa. Una sera con mia madre ci guardammo intorno, letteralmente, chiedendoci cosa avessimo. Avevamo una casa e un terreno, certo anche il mutuo da pagare, ma pur sempre qualcosa c’era. Lei era un amante della natura ed io sono stato da sempre affascinato dal mondo delle api. Non le ci volle troppo per convincermi a credere nel progetto di un’attività per la produzione del miele». Giusto il tempo di studiare tutte le pratiche e capire che per una buona base di partenza sarebbe stato necessario l’acquisto di quattro arnie con rispettivi melari e nuclei, che il destino ha deciso di riscrivere il futuro: «In un giorno dello scorso settembre mia madre è venuta a mancare, d’improvviso».

Il dolore e la forza

Il mondo gli crolla addosso e per di più il lockdown gli impedisce di ricevere nei mesi successivi il conforto fisico degli affetti più cari. Simone però non si è fermato: «Nella tragedia lei è riuscita a darmi lo slancio. La sua mancanza è stata l’impulso per raddoppiare le forze». Le spese iniziali per avviare un’attività di apicoltura non sono troppo onerose: «Ma senza lavoro e senza la pensione di mamma, risultano essere insostenibili. L’unica via d’uscita sarebbe quella di accedere ad un finanziamento - continua - che comporterebbe però la necessità di aprire una partita iva. Un passo che non posso permettermi. Rimango incastrato nell’illogica trama economica del “meno possibilità finanziarie hai, meno possibilità ti vengono concesse».

Simone è quindi obbligato a partire dal niente. Stringere ancora la cinghia e mettere da parte qualche risparmio per comperare un mese l’affumicatoio, un altro la tuta protettiva e così via, fino a poter disporre di tutta l’attrezzatura necessaria: «Poi le mie zie mi hanno regalato un’arnia - svela - loro e la mia compagna sono le persone che mi danno la forza per continuare. Due mesi fa sono riuscito finalmente a comperare il primo nucleo di api e ora lì, in un angolo del terreno, c’è un apiario con una targa colorata e dipinta a mano che recita “La casa delle api, a Laura”. Lo so, non è tanto, ma è quanto basta per cominciare.

RIPRODUZIONE RISERVATA