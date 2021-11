Una pistola nella scatola di riso 

In merito alla droga ha riferito che si trattava di stupefacenti per uso personale. Ha giustificato il bilancino dicendo che lo utilizzava per pesare le dosi di alcune medicine, mentre i soldi «servivano per la famiglia». Il giudice ha ritenuto il racconto inverosimile e l’imputato è stato condannato. Il pubblico ministero aveva chiesto tre anni e otto mesi di reclusione. Le motivazioni della sentenza si conosceranno tra novanta giorni.

Simone Muscas era stato rinviato a giudizio con l’accusa di detenzione di una pistola clandestina, 7 proiettili, 75 grammi di marijuana, un bilancino digitale di precisione e 685 euro. In Aula, davanti al giudice, l’imputato ha ammesso di avere in casa tutto il materiale contestato. «La pistola – ha raccontato - l’ho trovata in una busta di plastica, nei pressi di un cantiere comunale. L’ho portata a casa e ho dimenticato di averla».

Una cucina rustica trasformata in nascondiglio, dove custodiva una pistola carica, munizioni e droga. Otto mesi dopo la scoperta, per Simone Muscas, 51 anni di Villamar, difeso dall’avvocata Antonella Marras, dal Tribunale collegiale di Cagliari è arrivata la sentenza di condanna: 3 anni e 6 mesi di reclusione, mille euro di multa, interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Pena che l’imputato dovrà scontare nel carcere di Uta, dove si trova dopo la convalida dell’arresto e l’ordinanza cautelare della custodia nella casa circondariale, emessa dal giudice, al termine dell’operazione coordianata dai carabinieri della Compagnia di Sanluri.

Il processo

La droga

L’arresto

Il 51enne di Villamar venne fermato dai militari alle 9.30 del mattina il 20 marzo scorso. I carabinieri delle stazioni di Villanovafranca, Barumini e Furtei, impegnati nel servizio di prevenzione e repressione in materia d’armi, si recarono a casa di Simone Muscas per effettuare una perquisizione. In una cucina rustica, adiacente all’abitazione, all’interno di un cassetto, sotto il piano cottura, c’erano due scatole di riso: una conteneva la pistola (l'arma è avvolta da un foglio di giornale); l’altra una busta di plastica con all’interno le sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine durante i controlli hanno inoltre ritrovato un bilancino di precisione e una busta con denaro contante per complessivi 685 euro.

L’ordinanza

Il giorno dopo i fatti, in Tribunale il giudice ha convalidato l’arresto di Simone Muscas ed ha emesso la misura cautelare in carcere. Un provvedimento scaturito dal «concreto pericolo di reiterazione di reati con armi« anche per il «possesso di una pistola, di sicuro indice di contatti con ambienti di spicco della criminalità». E poi per mancanza di un «luogo alternativo all’abitazione in cui eseguire gli arresti domiciliari».

