Una pistola nel palazzo degli avvocati 

Una pistola con munizioni. Era poggiata su un muretto nell’androne di un palazzo in pieno centro città. L’arma è stata notata da un addetto alle pulizia del condominio in via Tola, dove ci sono studi di avvocati e di altri professionisti. Immediata la segnalazione ai carabinieri, arrivati subito nella palazzina per recuperare la scacciacani ed effettuare tutti gli accertamenti, avviando le indagini sul misterioso ritrovamento. Sono stati ascoltati gli inquilini e le persone che lavorano nello stabile: per ora non sarebbe emerso nessun dettaglio utile all’inchiesta che lascia aperto ogni scenario.

L’allarme

Impossibile per ora sapere quale sia la pista investigativa maggiormente battuta. La pistola – sono stati avviati gli accertamenti per capire se fosse in grado di sparare – è stata notata ieri mattina da una persona incaricata di svolgere le pulizie nel palazzo. Era nell'androne, in una specie di ripostiglio. Non sembra avesse il tappo rosso e si cerca di capire se fosse stata modificata. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia. Per ora si procede contro ignoti. E le prime informazioni raccolte nell’edificio non sono servite a chiarire lo strano ritrovamento: la pistola, se fosse un’arma giocattolo, potrebbe essere stata acquistata regolarmente ma nessuno ne ha rivendicato la proprietà. Completamente diverso il discorso nel caso sia stata modificata.

Le ipotesi

Gli investigatori sono al lavoro per capire cosa ci facesse lì quella pistola. Si parte dalla dimenticanza da parte del proprietario che, forse preoccupato per l’intervento dei carabinieri, non ha voluto dire che fosse sua, nel caso fosse un’arma giocattolo. Più inquietanti le altre ipotesi. Nel palazzo ci sono molti professionisti, soprattutto avvocati. Non si può escludere che qualcuno abbia voluto compiere un atto intimidatorio nei confronti di chi lavora in quell’edificio. O che volesse compierlo, usando magari un’arma giocattolo, ma abbia desistito perché disturbato. E anche se si trattasse di una scacciacani non modificata, basterebbe togliere il tappo rosso per renderla simile a un’arma vera: dunque non viene scartata nemmeno la pista della tentata rapina. Nel condominio ci sono anche anziani, potenziali vittime per qualche malvivente privo di scrupoli e in cerca di soldi facili. Anche in questo caso però sarebbe successo qualcosa che avrebbe fatto desistere il bandito, andato via rapidamente, lasciando l’arma nell’androne. Qualcosa di utile alle indagini potrebbe venir fuori dalle immagini di qualche telecamera presente nella zona.