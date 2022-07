«Una pista per bici e skateboard» 

Prima avevano scelto piazza Giovanni XXIII per le loro evoluzioni davanti alla chiesa di San Giorgio, ma poi dopo si erano dovuti allontanare per le proteste dei parrocchiani. Le loro urla e i rumori distrubavano le varie funzioni religiose. Subito dopo, il gruppetto di adolescenti che scorrazzano sulle bmx e sugli skateboard si era spostato in piazza Rinascita, ma anche quella soluzione è stata abbandonata qualche mese fa quando il Comune ha riattivato la fontana. Ora, i ragazzini si spostano tra strade e marciapiedi in via Gorizia, in via Roma, via Monserrato e via Parrocchia, sfrecciando tra i pedoni e le auto che, sempre più spesso, se li vedono comparire all’ultimo istante.

I casi

Due gli incidenti registrati nelle scorse settimane. In un caso un ragazzino in bici è stato investito da un’auto in via Fiume dopo aver “bruciato” uno stop, per fortuna senza riportare gravi conseguenze. In un secondo caso ha graffiato la fiancata di un veicolo in sosta nel tentativo di passare in uno spazio troppo stretto. «Ha cercato di scappare», racconta Luciano Porcu, «ma per fortuna l’hanno visto alcune persone che uscivano dal parchetto e che conoscevano i genitori. Alla fine non abbiamo presentato denuncia e ci siamo messi d'accordo con la famiglia, perché ci sono almeno 500 euro di danni. Tutti siamo stati ragazzi, ma prima c’erano molte meno auto per le strade ed i rischi erano minori. Ora è diventato pericoloso».

La raccolta

Ormai da più di vent’anni a Sestu si parla sempre di realizzare uno spazio con rampe e piste destinato agli amanti degli skateboard e delle bici acrobatiche. Un progetto era stato anche presentato nella zona dei campi sportivi di Dedalo e c’era addirittura stato un mezzo accordo con un privato disponibile a realizzarlo, ma alla fine la pista non ha mai visto la luce. Per rispolverare quell’idea è stata diffusa nelle scorse settimane una petizione online che ha già raccolto 72 adesioni. «I nostri ragazzi non hanno un luogo dove stare al riparo dalle auto», si legge nella petizione, «realizzare lo skatedromo nel futuro parco sul Rio Matzeu potrebbe essere una soluzione ideale, visto che l'opera è finanziata e quell’area ha già ospitato con successo gare di ciclocross». A far naufragare i progetti delle piste e delle rampe ai piedi del rione Dedalo non era stata solo la questione legata alle risorse per realizzare l’impianto, ma anche le norme sull'eventuale responsabilità civile in caso di danni ai ragazzini. Lasciare del tutto aperto e libero un sistema di piste e di rampe per skateboard e bmx potrebbe esporre l’Ente a risarcimenti nel caso qualcuno si facesse male. Per il momento il gruppetto di una trentina di ragazzini tutti sotto i 14 anni continua ad allenarsi in giro, cercando piazze, marciapiedi e superfici lisce per saltare e provare le evoluzioni acrobatiche. Salti e gimcane che poco si concilia con pedoni e automobilisti.