Una pioggia di milioni sulle scuole  

Via l’amianto dalle scuole secondarie di secondo grado del Medio Campidano e stop alle infiltrazioni d’acqua piovana dai tetti. La Provincia annuncia la disponibilità di poco più di 6 milioni di euro per il Piano bonifica amianto e interventi generali di edilizia scolastica, in particolare il rifacimento delle coperture che interessano otto caseggiati scolastici del territorio: l’Alberghiero di Arbus e di Villamar, il liceo classico di Villacidro, il Buonarroti di Guspini e di Serramanna, l’Ipsia di Guspini, l’Agrario Villacidro, il Lussu-Marconi di San Gavino.

La bonifica

Gli studenti che frequentano le 15 scuole del Campidano sono in tutto 10.180, dalla materna alla primaria e secondaria di primo e secondo grado. Questo è l’unico dato certo, non sappiamo invece quanti alunni - bambini e ragazzi - insegnanti e altri addetti convivono con l’amianto, inconsapevolmente soggetti all’inalazione della pericolosa fibra. Dagli ultimi dati della Provincia del Sud Sardegna, gli Istituti superiori coinvolti nel Piano dei bonifica sono cinque: l’Alberghiero di Arbus per complessivi 507.202 euro, l’Ipsia di Guspini e il tecnico Buonarroti per 1.066.878 euro, all’istituto agrario Cettolini di Villacidro vanno 200 mila euro, stessa somma per i lavori di rimozione di alcune pareti esterne contenenti amianto del liceo Lussu-Marconi di San Gavino. Un totale di quasi 2 milioni di euro arrivati da poco dalla Regione nelle casse della Provincia, per le bonifiche degli edifici.

Le coperture

La restante parte dei fondi arriva dal ministero della Pubblica istruzione e interessa gli interventi di edilizia scolastica. Nell’agenda dei lavori, alcuni già appaltati, altri col progetto definitivo approvato, parte da completare entro dicembre e parte a giugno 2022, ci sono le emergenze. E fra queste i tetti danneggiati e le infiltrazioni d’acqua piovana nelle aule. Situazioni critiche che i dirigenti scolastici hanno denunciato più volte. E gli stessi alunni sono scesi nelle piazze e manifestato a Sanluri, davanti alla sede della Provincia. Come il caso dei ragazzi del Classico di Villacidro, con il secondo piano dell’istituto dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco. E poi i licei di San Gavino con le infiltrazioni che rischiano di danneggiare l’aula informatica. Nelle opere in programma il rifacimento dei tetti è previsto al liceo Piga con l’impegno di 700 mila euro e la fine dei lavori entro il 2022, compatibilmente con le attività didattiche. Realizzazione di una copertura a falde anche al Lussu-Marconi che nell’insieme incassa 1.788.636 euro. Tetto da rifare anche al Buonarroti di Guspini-Serramanna per un milione e 288 mila euro.