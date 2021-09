Una pioggia di euro per risarcire i malati di Quirra 

È come quando tante voci isolate si accordano su una nota comune, sentita talmente tante volte da averla bene salda nella testa. Alla terza giornata del processo per i veleni di Quirra dedicata alla discussione delle parti civili le argomentazioni si ripetono, declinando sfumature diverse su un identico canovaccio: chi sono i responsabili delle omissioni, degli infortuni, dell’inquinamento? Che cosa si sarebbe potuto fare per evitare il disastro ambientale?

Il movente

L’avvocato Bachisio Mele parla di soldi. Quelli che c’erano ma nessuno avrebbe mai pensato di spendere per acquistare protezioni, segnalare i pericoli, rendere manifesto ciò che era sconosciuto ai più. Cita una dichiarazione agli atti del tenente colonnello Ballarà, sentito in aula come testimone, ex responsabile della sicurezza al Poligono. «Ci sono i soldi? “Sì ma non li gestisco io”; Ho chiesto più volte soldi per le bonifiche ma non me li hanno mai dati. Hanno trovato altri sistemi».

Per l’avvocato Mele, che ha chiesto un congruo risarcimento per i suoi assistiti, il movente di tanta inerzia sono i soldi, non certo i sentimenti. «Il Poligono veniva affittato a 50 mila euro l’ora. I brillamenti garantivano un notevole risparmio. L’alternativa sarebbe stata affidare il lavoro a ditte esterne».

Il capo di Stato maggiore

Vengono rievocate le certezze del capo di Stato maggiore Mosca Moschin, quelle della Smd M14: «Dismettere e alienare». Ma la direttiva nulla ha a che vedere con la distruzione di tonnellate di materiale. «Non sapevo nulla di questo genere di attività», aveva detto lo stesso Moschin. Mele conclude chiarendo come di certo la sicurezza dentro al Poliono non fosse una priorità per nessuno. E poi passa a riepilogare i punti cardine di un dibattimento lungo cinque anni, capace di far emergere di certo più certezze di quante non ne abbia portato l’inchiesta.

Come pagare

L’avvocato Marco Pani, ricordando come le omissioni e le mancanze abbiamo avuto conseguenze di assoluto rilievo sulla vita delle persone che del Poligono – e intorno al Poligono – vivevano, chiede che lo Stato risarcisca con una provvisionale di 400 mila euro ciascuno dei suoi assistiti, malati di tumore.

Poco dopo risuona in aula per pochi minuti la voce baritonale dell’avvocato Gianfranco Sollai, già intervenuto nei giorni scorsi. Chiede 20 milioni di euro a titolo di risarcimento o, in subordine, una provvisionale di 5 milioni per una signora gravemente malata.

Maurizio Corda, per i suoi due assistiti, chiede che il giudice quantifichi un congruo risarcimento e precisa: «Si è avuta prova a dibattimento che l’abitato di Jerzu è stato interessato più volte dalla pioggia di polveri, al punto che il teste Mura Giuseppe ne aveva raccolto un vasetto. Tale pioggia di polveri – ha proseguito l’avvocato – seguiva sempre il rumore delle esercitazioni, esplosioni tanto forti da far tremare le rocce sotto i nostri piedi (parole di Mura a dibattimento). È evidente come i miei assistiti abbiano dovuto subire le conseguenze nefaste di questi avvenimenti, ed è evidente come abbiano quindi subito un danno da esposizione, di cui si chiede il risarcimento».

L'avvocato

Sebastiano Tronci, chiamato a chiudere una lunga giornata di dibattimento, è chiaro: «Le polveri tossiche scaturenti dalle rilevate attività illecite avrebbero oltrepassato i confini del Poligono per estendersi in direzione dei centri abitati più vicini e degli allevamenti dei pastori, alcuni dei quali hanno denunciato un aumento dei tumori e la nascita di animali malformati».

RIPRODUZIONE RISERVATA