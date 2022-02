Una pioggia di denaro sulle strade 

Manutenzione delle strade e decoro urbano, dallo Stato arrivano 682 mila euro per il Medio Campidano. L’importo che spetta a ciascuno dei 28 Comuni per il 2022 e 2023 dipende dalla popolazione al 31 dicembre del 2019: 15 mila euro vanno ai paesi fino a 5 mila abitanti, 37.500 euro tra 5 mila e 10 mila, 90 mila tra 10 mila e 20 mila. Compatti i sindaci del territorio: «È una goccia nel mare dei bisogni, comunque fondi preziosi, anche alla luce della situazione delle nostre strade e della carenza di soldi anche per tappare una buca».

Il progetto

Contributi a pioggia che le amministrazioni dovranno utilizzare nel rispetto dei vincoli dettati dal ministero dell’Interno. Intanto potranno realizzare uno o più interventi, a condizione che gli stessi non siano stati integralmente finanziati con altri fondi pubblici e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. Poi c’è l’obbligo di iniziare le opere entro il 30 luglio di quest’anno per la prima tranche e il 30 luglio 2023 per la seconda. Il rischio è la revoca del contributo, in tutto o in parte. Lo stanziamento sarà erogato per l’80 per cento dopo l’avvio del cantiere e il restante 20 per cento dopo la trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione degli interventi.

I sindaci

Se il provvedimento che consentirà la sicurezza stradale e migliorerà il decoro urbano è stato bene accolto, non sono mancate le perplessità sull’iter da seguire. «Trattandosi di fondi per tutti i Comuni - dice il sindaco di Serrenti Leo Talloru - si sarebbero potuti assegnare direttamente, senza la necessità di presentare le domande. È nota la carenza di personale nei Comuni e il lavoro che richiede la stesura di un progetto. Negli anni scorsi ne abbiamo presentato alcuni milionari allo Stato e alla Regione. Nessuna risposta. Sarà così per quest’ultimo?». Fiducioso il presidente dell’Unione Comuni Marmilla Marco Pisano: «Appena ci comunicano la disponibilità di fondi interveniamo subito. Una goccia, è già qualcosa. I bisogni restano tanti». Così Giuseppe De Fanti di Guspini: «Un contributo più corposo avrebbe risolto tanti problemi. È stato così qualche anno fa, oggi poco si potrà fare rispetto alle concrete necessità». Per Andrea Concas di Arbus: «Pur trattandosi di somma esigua, è comunque importante per completare tratti di strada senza asfalto e realizzare i marciapiedi dove mancano per tutelare i pedoni, soprattutto anziani, disabili e mamme col passeggino».