Una partita di bocce tra le case di riposo per l’addio al Covid 

Una partita di bocce per dire addio alla pandemia e per ricordare i compagni di stanza uccisi dal Covid. Gli ospiti delle due case di riposo di Isili si sono ritrovati ieri nel campo sportivo: una giornata diversa, che ha segnato il passaggio da un passato di dolore a un futuro senza paura.

Il pensiero è andato soprattutto ai tredici amici che il coronavirus ha portato via: un giorno facevano colazione, pranzo, cena, partita a carte e discussioni davanti alla tv insieme a loro, poi un malessere, il tampone, la diagnosi e la sentenza. Oggi Il Covid è solo un ricordo, un brutto ricordo per gli ospiti e gli operatori di Casa Antonia e Casa San Saturnino. E ieri la porta si è aperta sul futuro.

La partita

Ospiti e operatori sono arrivati alle dieci nel bocciodromo della cittadella sportiva di Su Idili. Un ritorno nella normalità persa all'alba del 5 marzo del 2020, il giorno del primo lockdown. Ieri finalmente di nuovo il sorriso sui volti e una nuova luce negli occhi bagnati da timide lacrime. Hanno seguito con attenzione le spiegazioni dell'istruttore Edoardo Mel, poi hanno raccolto le bocce e sono diventati protagonisti di una partita speciale. «Non voglio parlare del Covid», ha detto Chiara Pala, 69 anni, «dobbiamo andare avanti, oltre, vogliamo riprendere a vivere, dare speranza a chi non può più stare solo».

L'argomento pandemia è volutamente tenuto fuori nella giornata speciale. Il Covid li ha feriti, colpiti negli affetti, isolati dal mondo eppure non ha tolto il desiderio di credere nel domani e nella vita. Dopo la fine dell'isolamento le porte delle due case di riposo si sono riaperte ed è la gioia a prevalere sui brutti ricordi.

Il futuro

«Ci siamo buttati tutto alle spalle», ha detto Alessandro Addis, uno dei titolari di Casa Antonia, «la sofferenza è stata terribile, la collaborazione con l'altra struttura da adesso in poi servirà per far ritrovare la normalità, non abbiamo più voglia di avere paura».

Ieri per loro è stata come una rinascita, di nuovo tutti insieme, in mezzo alla gente, cittadini di quella comunità dalla quale sono stati ai margini per oltre un anno. «Con questa giornata», ha detto Alba Porceddu, coordinatrice di Casa San Saturnino, «abbiamo potuto godere di quella normalità che aspettavamo, ci siamo reinseriti nel contesto sociale, abbiamo tanti progetti da realizzare insieme».

L’incubo

A marzo del 2020 le due strutture si sono barricate, lasciando fuori parenti e amici, limitando quei contatti quotidiani e spontanei anche all'interno delle case. Eppure la scelta non è stata sufficiente a proteggere gli anziani. E con la seconda ondata dell'autunno scorso prima Casa Antonia e poi la Casa San Saturnino sono state sconvolte dal Covid. A ottobre 31 contagi tra ospiti e operatori, solo il 21 gennaio il virus è stato sconfitto, dopo aver pianto sette vittime. Tra loro anche Fabio Lecis operatore socio sanitario, uno dei più giovani in Sardegna uccisi dal Covid.

A fine dicembre allarme San Saturnino: tutti positivi, ospiti e operatori. La struttura è stata blindata, ai primi di febbraio ritorna Covid free: ma sei ospiti non ci sono più.

Oggi l'obbiettivo è guardare avanti. «Ho vissuto con pazienza», ha detto Agnese Pitzalis, 83 anni, «mi davano coraggio i parenti che sentivo al telefono, non mi sono mai arresa». Sguardo avanti dunque sulle bocce che rotolano nel campo impolverato, la vita ha cominciato a girare di nuovo anche per loro. «È stato un periodo vuoto e triste», ha detto Francesco Lai, 48 anni, operatori, «ci siamo sentiti come detenuti, ora si intravvede uno spiraglio di luce, la partita di bocce è il segno di quello che la nostra vita potrà diventare».

Un'emozione che ha coinvolto tutti i presenti. «È stato un bel momento», ha detto con gli occhi lucidi l'istruttore Meli. Il primo passo per recuperare un anno di paura, solitudine e dolore, per non essere solo dei sopravvissuti.

