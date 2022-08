Una palestra in balia dei vandali 

I vandali dello spray hanno imbrattato il muro della palestra annessa al complesso scolastico di viale Europa. La facciata che dà su via Marsiglia è stata completamente pasticciata. Qualcuno, nei giorni scorsi, si è sentito in diritto di dare sfogo alla propria creatività a colpi di bomboletta spray. L’impianto, il cui edificio principale ospita sia gli alunni delle Elementari che dell’Infanzia, si ritrova con addosso graffiti, tag e frasi di vario genere, una delle quali cita la Pro Loco ma non è ben chiaro l’eventuale nesso con l’associazione. Tra l’altro i graffitari hanno anche abbandonato la bomboletta sul marciapiede. Che sia stata una dimenticanza oppure un gesto consapevole non è dato sapersi, ma al netto delle ipotesi resta un muro imbrattato a poche settimane dalla prima campanella dell’anno scolastico.

Il fatto

Fino a qualche giorno fa le pareti della scuola dell’ex Villaggio Cartiera erano limpide, con i mattoni faccia vista in pieno risalto. Tutto in perfetto ordine. Ma contro il caseggiato, che si appresta a riaprire i battenti dopo le vacanze estive, si è abbattuta la furia dei vandali. Chi ha deciso di pasticciare il muro della palestra l’ha fatto senza dover superare ostacoli. Quello imbrattato è l’unico muro non recintato del caseggiato. I responsabili dell’atto vandalico si sono limitati a salire sul marciapiede e da qui hanno realizzato i graffiti. Probabile che il raid sia durato giusto pochi minuti, ma non è da escludere che gli autori possano essere stati ripresi da qualche telecamera nelle vicinanze.

Indagini

L’attività non autorizzata dei graffitari si è estesa anche a una scuola. Dopo aver imbrattato i muri della Sughereta, della stazione marittima e di quella intermodale, gli aspiranti designer hanno colpito in viale Europa dove ora il Comune è chiamato a intervenire con delle risorse per poter ripulire la facciata del caseggiato, dove negli ultimi anni l’ente ha investito parecchio denaro per interventi di riqualificazione architettonica e ammodernamento. Probabile che le forze dell’ordine, non ancora coinvolte dalla direzione scolastica né dal Comune proprietario della struttura, esamineranno anche le immagini delle telecamere della videosorveglianza.