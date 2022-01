Una nuvola rosa sullo stagno 

La colonia di fenicotteri ha scelto di trascorrere il soggiorno sui laghetti vicini a Su Pardu, nel territorio di Girasole, a poca distanza dalla laguna di San Giovanni. L’unico tratto di acqua bassa è gravato da uso civico e una parte ricade anche nel territorio di Lotzorai. Dettagli amministrativi di cui i fenicotteri non hanno tenuto conto in quello che sembra un punto di passaggio verso altre mete. Anche se non è da escludere che possano trovare qui il loro habitat naturale. È tutto da vedere, ma già qualcosa di diverso rispetto alle consuetudini è accaduta: Fino allo scorso anno restavano qui pochi giorni e poi riprendevano il volo. Ora - racconta Cacciatori - la loro permanenza sembra prolungarsi oltre le abitudini».

Rispetto al passato, quando la loro presenze erano saltuarie, stavolta i fenicotteri hanno deciso di soggiornare più a lungo in un’area protetta da occhi indiscreti. Le raccomandazioni degli esperti sono sempre quelle di non disturbarli. Da distanza è possibile osservarli mentre si aggirano in cerca di cibo. «Non sappiamo quando potranno trattenersi e se nidificheranno ma di sicuro - dice Luca Cacciatori, 55 anni, presidente della Cooperativa - sono più stanziali rispetto al passato».

Allo stagno di Tortolì è in scena uno spettacolo della natura. Una colonia di 30 fenicotteri rosa popola in pianta stabile un tratto della peschiera tra la peschiera di San Giovanni, dove la Cooperativa pescatori Tortolì sviluppa le proprie attività di allevamento dei prodotti ittici, e le aree di Girasole e Lotzorai.

Allo stagno di Tortolì è in scena uno spettacolo della natura. Una colonia di 30 fenicotteri rosa popola in pianta stabile un tratto della peschiera tra la peschiera di San Giovanni, dove la Cooperativa pescatori Tortolì sviluppa le proprie attività di allevamento dei prodotti ittici, e le aree di Girasole e Lotzorai.

Rispetto al passato, quando la loro presenze erano saltuarie, stavolta i fenicotteri hanno deciso di soggiornare più a lungo in un’area protetta da occhi indiscreti. Le raccomandazioni degli esperti sono sempre quelle di non disturbarli. Da distanza è possibile osservarli mentre si aggirano in cerca di cibo. «Non sappiamo quando potranno trattenersi e se nidificheranno ma di sicuro - dice Luca Cacciatori, 55 anni, presidente della Cooperativa - sono più stanziali rispetto al passato».

La novità

La colonia di fenicotteri ha scelto di trascorrere il soggiorno sui laghetti vicini a Su Pardu, nel territorio di Girasole, a poca distanza dalla laguna di San Giovanni. L’unico tratto di acqua bassa è gravato da uso civico e una parte ricade anche nel territorio di Lotzorai. Dettagli amministrativi di cui i fenicotteri non hanno tenuto conto in quello che sembra un punto di passaggio verso altre mete. Anche se non è da escludere che possano trovare qui il loro habitat naturale. È tutto da vedere, ma già qualcosa di diverso rispetto alle consuetudini è accaduta: Fino allo scorso anno restavano qui pochi giorni e poi riprendevano il volo. Ora - racconta Cacciatori - la loro permanenza sembra prolungarsi oltre le abitudini».

Spettacolo naturale

Nel fine settimana tante persone hanno scelto di passeggiare lungo gli stradelli per ammirare l’insolita presenza dei fenicotteri. In quello che potrebbe anche trasformarsi in parco naturale gli esperti di ornitologia diranno se esistono le condizioni ideali perché i fenicotteri nidifichino. Anche se questa ipotesi, almeno per ora, è piuttosto remota. «Magari potesse diventare un parco naturale. Solitamente - dice Gianluca Congiu (46), sindaco di Girasole - sono sempre di passaggio, però potrebbero anche restare in pianta stabile come avveniva negli anni Ottanta». Operazioni di dragaggio, compiute una trentina d’anni fa, li avevano allontanati. «Ora però le condizioni potrebbero essere nuovamente favorevoli per la nidificazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata