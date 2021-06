Una nuova vita per le edicole italiane 

Sostenere, valorizzare e rilanciare il ruolo dei giornali e delle edicole, trasformando queste ultime in centri di servizi territoriali al servizio dei cittadini. E oltre ad essere importanti presidi di informazione attenti alle comunità, o luoghi dove poter acquistare i giornali, le edicole presto potrebbero rilasciare, ad esempio, certificati anagrafici.

Ruolo sociale

L'intento è di semplificare la vita delle persone e rendere più efficienti le attività della pubblica amministrazione, attraverso la valorizzazione dell’attività dell’edicola stessa. L'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e la Federazione italiana editori giornali (Fieg) si sono impegnate per renderle sempre di più un punto di riferimento per la collettività.

I sindaci dell’Anci rivolgono un appello ai propri cittadini, con la collaborazione della Fieg, con la consapevolezza che i giornali e le edicole rappresentino un bene prezioso per la comunità.

Prevista una campagna istituzionale, promossa nell’ambito del protocollo Fieg/Anci siglato tra il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani, Antonio Decaro, e il presidente della Federazione italiana editori giornali, Andrea Riffeser Monti.

Rinnovamento

«Le edicole - ha spiegato il presidente dell’Anci - non sono solo presidio d’informazione nelle nostre comunità, ma anche luci accese in strada, riferimenti per i quartieri, piccoli luoghi di socialità intorno ai quali si articola una parte della vita dei cittadini di quel Comune o quartiere, nel caso delle città più grandi».

Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha sottolineato come «l’acquisto e la lettura del giornale costituiscano per i cittadini un mezzo fondamentale per capire un po’ di più e un po’ meglio quello che è successo nella propria città, quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere. L’edicola è il luogo che mette in contatto i cittadini con i giornali, e dove, sempre di più e sempre più spesso, è possibile trovare anche servizi, pubblici e privati. All’invito dei sindaci, rispondiamo con edicole aperte alle esigenze della comunità e giornali pronti a soddisfare la domanda di informazione di qualità dei cittadini».

