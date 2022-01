«Una nuova vita per il San Marcellino» 

Il manager non si sbilancia sul futuro dell’ospedale: «Difficile – aggiunge – dare adesso delle risposte, incontrerò di nuovo i rappresentanti del territorio e assieme cercheremo di capire che cosa possiamo fornire nell’immediato, a breve e a lungo periodo. Anche se le competenze, soprattutto in quest’ultimo caso, sono politiche e non tecniche».

Tidore ha prima visitato i reparti («Conoscevo l’ospedale solo da cittadino, ho trovato dei reparti moderni, puliti e molto ben organizzati») e poi ha rassicurato i sindaci di Muravera , Villasimius , Villaputzu , Castiadas e San Vito : «Il Pronto soccorso sta funzionando 24 ore al giorno e così deve continuare a funzionare. La nota del direttore sanitario paventava una ipotetica riduzione a causa di carenze d’organico. Grazie al lavoro encomiabile del personale medico non è stato necessario mettere in piedi questa manovra. Siamo al lavoro affinché non debba mai accadere».

Marcello Tidore, da pochi giorni direttore generale della Asl di Cagliari, ieri mattina alle 11 era già al San Marcellino. Una visita organizzata in poche ore su richiesta del sindaco di Muravera Salvatore Piu e dei colleghi del Sarrabus dopo la nota dell’Ats su una riduzione («Ipotetica», precisa) dell’attività del Pronto soccorso da 24 a 12 ore.

La visita

Il futuro

Quel che è certo «è che il San Marcellino non chiuderà. Capisco che i presìdi di periferia siano sempre oggetto di preoccupazione per i cittadini, è una questione ciclica. Siamo in difficoltà soprattutto in questo periodo di pandemia per la quantità di operatori sanitari da mettere a disposizione ma stiamo facendo e faremo il massimo con le risorse umane che abbiamo in azienda». C’è anche una prima idea per il futuro prossimo: «Penso – conclude Tidore – all’endoscopia digestiva, c’è un bellissimo reparto che potrebbe diventare un punto di riferimento per tante altre zone della Sardegna. Iniziamo a far spostare i cittadini verso Muravera e non solo al contrario».

I sindaci

I cinque sindaci (Piu, Dessì, Porcu, Murgioni e Siddi) ringraziano Tidore per la sua immediata risposta. Il presidente dell’Unione dei Comuni e sindaco di Villasimius Gianluca Dessì evidenzia che «abbiamo messo tutte le questioni sul tavolo, nei prossimi incontri mi auguro si possano dare notizie più confortanti». Piu (Muravera) spiega che «la notizia più confortevole è che il Pronto soccorso non ha chiuso, ha sempre operato h24». E poi sottolinea l’importanza di un confronto «serrato e continuo con proposte e verifiche. Mi auguro si parli a breve di medicina territoriale, l’ospedale deve andare a casa dei cittadini e non il contrario». Porcu (Villaputzu) ribadisce che «oggi inizia un percorso di collaborazione col territorio, già questo è un ottimo risultato». Murgioni (Castiadas) e Siddi (San Vito) aggiungono: «Gli interventi immediati sono importanti ma lo sono altrettanto quelli a lungo termine. Lavoriamo assieme per una sanità diversa con un confronto tecnico e politico».

