Una nuova casa per la Finanza 

Sarà inaugurata domani alle 10,30 la nuova caserma della Guardia di finanza intitolata al sottobrigadiere Pasquale Cau. Un evento che sancisce l’epilogo di una vicenda, quella legata alla caserma, che ha avuto alti e bassi durati quasi quindici anni. Più volte la comunità isilese ha rischiato di perdere la tenenza della Finanza. Pericolo sventato grazie al lavoro dei tre sindaci che si sono occupati della questione, prima Salvatore Pala che ha dato il via al progetto di recupero dell'edificio della vecchia pretura, poi Orlando Carcangiu e infine Luca Pilia. Negli ultimi quindici anni i tre primi cittadini si sono adoperati perché fosse garantita una sede più adatta alle esigenze della Finanza.

L’inaugurazione

Per l'occasione Pilia ha convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria; all’incontro saranno inoltre presenti il comandante interregionale della Guardia di finanza generale De Gennaro e il comandante regionale generale Angeloni. «La caserma», ha detto il sindaco, «è un importante presidio dello Stato che siamo riusciti a tenere nel nostro nel nostro territorio».

L’edificio

Per garantire il mantenimento di questo servizio è stato necessario recuperare una struttura di grande valore storico e che dal 1860 aveva ospitato prima la Pretura, poi la caserma del 29° reggimento di Fanteria ed è stato sede della Finanza dal Dopoguerra fino al 1987, anno nel quale il reparto venne chiuso. Il ritorno ad Isili della Pretura si ebbe prima del 2000 e ci fu il passaggio da reparto a tenenza. Il palazzo che ha ospitato la Pretura eeale, realizzato ai primi dell’Ottocento, se non in epoca precedente, è un esempio unico ad Isili del suo tipo. Sin dall'origine è stato infatti concepito come “palazzo” su corte. «Questioni burocratiche», ha spiegato il primo cittadino, «hanno rallentato i lavori di ristrutturazione dell'immobile, ma il risultato finale è stato raggiunto: la tenenza della Guardia di finanza è ancora presente nel nostro Comune».

Il traguardo

Un lavoro determinato e continuativo da parte delle tre diverse amministrazioni che hanno compreso l'importanza di tale presidio non solo per Isili ma per tutto il Sarcidano Barbagia di Seulo. «Abbiamo voluto garantire», ha aggiunto Pilia, «la presenza delle Fiamme gialle per il valore che hanno nelle nostre zone interne e per il lavoro di prevenzione che ha da sempre caratterizzato l'attività della tenenza di Isili». Un risultato raggiunto grazie anche ad un dialogo tra la Finanza e il Comune che è rimasto sempre aperto nel corso di tutti questi anni. Si gettano così delle basi solide per scrivere un nuovo capitolo della storia della Finanza ad Isili.

