Una nuova casa per 18mila sardi 

La pandemia ha rimescolato le carte del mercato immobiliare. Le esigenze del passato non ci sono più e le priorità di chi è in cerca di una nuova casa hanno rivoluzionato offerta e quotazioni. E così, dopo anni di sonnolenza, il panorama delle compravendite in Sardegna, secondo l’ultimo report della Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari della Confcommercio, ha registrato nell’anno appena concluso un’accelerata che non si vedeva da tempo, con un balzo di oltre il 40% delle trattative concluse, arrivate a quota 18mila.

Rivoluzione

La miccia è stata probabilmente il lockdown della primavera 2020: migliaia di famiglie si sono ritrovate chiuse in case spesso non adatte a una clausura forzata e prolungata, prive di spazi aperti e dalle superfici ristrette. Motivo per il quale, appena conclusa l’emergenza, in molti si sono affrettati a trovare una nuova sistemazione, più “a misura di pandemia”.

«Il 2021 si è chiuso con un incremento notevole delle compravendite in Sardegna – conferma Marco Mainas, presidente regionale della Fimaa-Confcommercio Sud Sardegna –, una tendenza positiva che con tutta probabilità si prolungherà anche nel corso del 2022, grazie al contributo dei bonus casa, ma anche, purtroppo, della crisi che sta costringendo molti proprietari a disfarsi del proprio immobile non più sostenibile economicamente».

Le idee dei potenziali acquirenti sono poche ma chiare: «Si cercano immobili in media più grandi del passato, con terrazze e balconi», dice Mainas. «L’offerta d’altronde è ampia e questo ha contribuito a non far decollare i prezzi, ma il ventaglio di case in vendita sta restringendosi progressivamente, il che potrebbe innescare un naturale rimbalzo delle quotazioni».