Una notte sul palco da star In gara i giovani talenti isolani 

Prove di ripartenza, si immagina il futuro con la speranza che per le manifestazioni di spettacolo quella del 2021 sia un’estate come quella passata se non addirittura meglio. Norme anti Covid e via: lo show riprende. Ecco che su questa coda di speranza si allinea MArteLive, kermesse studiata per le giovani promesse e aperta a molti (se non tutti) i campi della creatività: dai narratori ai dj passando per le ballerine o le registe, i maghi o le pittrici. Iscrizioni aperte sino al 31 luglio, evento finale a Cagliari il 4 settembre. L’ideale per chi scalpita per esibirsi.

La filosofia

Ma andiamo con ordine. Va subito detto che MArteLive è un concorso multiartistico fra i più interessanti d’Italia che nell’Isola fa perno sul nucleo regionale MArteLive Sardegna, nato dalla collaborazione di due compagnie multidisciplinari molto radicate nel nostro territori: Abaco (pensate alla stagione di prosa a Sanluri) e Impatto Teatro, imponente l’ultimo lavoro rievocativo intorno alla Manifattura tabacchi di Cagliari. Tanto per far memoria: Nicola Virdis (nel 2019 astro di Italia’s Got Talent) nel 2014 fu finalista sul palco della manifestazione. «Ho visto nascere MArteLive nel 2001 a Roma. Con Giuseppe Casa - fondatore e direttore artistico del contest - si è sempre pensato di creare una grande festa come dovrebbero essere i festival», spiega Karim Galici di Impatto. «In questo caso si tratta di una forma estrema, infatti la forza del MArteLive è che avviene tutto in una notte, come una grandissima festa delle arti. Ho visto poi un'evoluzione di MArteLive che ci ha permesso di portarlo in Sardegna nel 2014, quando ormai si era affinato con ben sedici discipline. Fu bello, in quegli anni, fare una mappatura degli artisti sardi, soprattutto quelli più giovani. Sarà ancora più bello nel 2021 perché mi aspetto nuovi artisti che dialoghino con le nuove tecnologie e che ci possano far vivere un'evento di straordinaria bellezza».

L’occasione

Secondo l’attrice e regista Rosalba Piras di Abaco: «Si tratta di un'occasione imperdibile per i giovani artisti sardi e può dare luce e spazio ai loro talenti. Questa è la possibilità di confrontarsi con altre realtà in quanto i vincitori accederanno alla Biennale di Roma dove saranno presenti tutti i finalisti regionali e i vincitori di MArteLive Europe».

Le categorie

Ma vediamo le categorie divise in sei macro aree: “Arti performative”, “Arti visive”, “Audiovisivi”, “Musica” , e due sezioni extra “Moda & Riciclo” e “Artigianato” . Per le “Arti Performative” le categorie sono teatro, danza, letteratura e arti circensi. Per “Arti Visive” le categorie sono pittura live, fotografia, fumetto e grafica. La sezione “Audiovisivi” si occuperà delle categorie: cinema, video clip e veejing live, video arte. Infine “Musica” include anche il deejing live. Per iscriversi bisogna collegarsi al sito sardegna. martelive. it, da qui è possibile visionare i bandi per le singole categorie e poter presentare il proprio progetto.

