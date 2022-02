Una multa per i danni a scuola 

Chi rompe paga. La direzione scolastica dello Ianas di Tortolì adotta la linea dura contro i vandali. Alla luce dei recenti episodi avvenuti nel laboratorio di informatica dell’Istituto Nautico e dell’Ipsia, dove qualche alunno ha danneggiato i dispositivi messi a disposizione dall’apparato scolastico, ciascun iscritto dovrà pagare un’ammenda di 10 euro per poter accedere allo stesso laboratorio. Chi non è in regola con il pagamento non potrà varcare la soglia della sala di informatica. La somma è commisurata all’entità dei danni provocati da qualcuno (ignoto) che è stato protetto dai compagni.

I fatti

Di recente i computer del laboratorio tecnologico del plesso Ipsia-Nautico sono stati presi di mira da qualche studente. I responsabili del laboratorio, durante il consueto controllo dell’aula, hanno accertato i danni provocati su unità centrali e monitor e attraverso una relazione dettagliata li ha segnalati al dirigente scolastico, Nanni Usai. Evidentemente nessun ragazzo all’interno della scuola ha dato un volto all’autore o gli autori degli atti vandalici. Tutti hanno visto e nessuno ha parlato? Potrebbe essere andata proprio così e a questo punto in direzione, non avendo potuto individuare i responsabili, è prevalsa la linea di ripartire le spese tra tutta la comunità studentesca.

Saranno i genitori a risarcire le spese per gli interventi di riparazione dei dispositivi. E chi non paga, attraverso la piattaforma Pago in rete, resterà fuori dal laboratorio, che negli ultimi tempi è stato potenziato con elevati investimenti.

Talenti