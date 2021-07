«Una morte che si poteva evitare» 

Un sacrificio che si poteva evitare. Nella loro linea difensiva, gli avvocati chiamati a tutelare gli interessi della famiglia di Ignazio Sessini, percorreranno la via della mancata osservanza delle misure di sicurezza sul posto di lavoro. A una settimana di distanza dal tragico incidente sul lavoro di cui è rimasto vittima il cinquantaseienne atrocemente deceduto negli impianti di Villaservice nella notte tra domenica e lunedì scorsi, all’interno del reparto di trattamento dei rifiuti organici, gli avvocati Nicola Marongiu e Andrea Casu, incaricati dalla famiglia di tutelare gli interessi e la memoria del defunto, hanno esternato le loro prime considerazioni sul caso.

Il giudizio

«È una vicenda straziante e molto grave, che si è consumata in un contesto di palesi e sistematiche violazioni delle norme sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, come sembra emergere dai primi accertamenti», hanno affermato Marongiu e Casu dopo avere raccolto numerose testimonianze tra i colleghi di Sessini e tra i rappresentanti sindacali. Durante i giorni scorsi gli ex compagni di lavoro dello sfortunato lavoratore, hanno ripetutamente dichiarato, anche alla stampa, che nel reparto in cui ha perso la vita il loro collega non è tollerabile lavorare da soli e che all’interno di Villaservice l’organizzazione del lavoro e la definizione dei turni erano via via mutate nel tempo, divenendo sempre più rischiose per i lavoratori.In un comunicato, le rappresentanze sindacali di Villaservice si erano addirittura spinte a parlare di un clima «di paura e di terrore che negli ultimi mesi ha pervaso la nostra attività lavorativa, impedendoci di lavorare tranquilli in un ambiente sereno e di dialogo proficuo anche per l’azienda». A chi osava criticare alcune scelte organizzative, soprattutto dopo la riorganizzazione aziendale di pochi mesi fa, veniva indicato il cancello come unica alternativa all’accettazione dello status quo.

Consulenza

Marongiu e Casu hanno aggiunto: «Nei prossimi giorni nomineremo un consulente tecnico che ci affiancherà nel lavoro di ricostruzione della dinamica dei fatti», lasciando intendere che sarà necessario verificare come e perché lo sfortunato lavoratore si fosse pericolosamente avvicinato al macchinario di triturazione dei rifiuti e soprattutto perché non fosse in quel momento affiancato da un collega, come le prescrizioni sulla sicurezza richiederebbero.«Vorremmo ringraziare, anche a nome della famiglia – hanno chiuso gli avvocati - quanti in questi giorni hanno offerto spontaneamente la loro collaborazione perché la verità venga accertata.

