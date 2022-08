Una meta per i vacanzieri 

«Olbia è sempre più orientata nella direzione di ottenere il brand di città turistica, a partire dalla riqualificazione dell’arredo urbano, passando per gli eventi, fino all’alta qualità delle strutture ricettive», dice l’esperto di economia del turismo, Carlo Marcetti. «Se le motivazioni alla base del consolidamento di Olbia come meta - aggiunge - sono da ricercarsi nella coniugazione che la città offre tra mare e servizi, con una capacità concorrenziale che attira il turista medio, a contribuire a fare di Olbia una città vacanza è, anche, l’eccellenza delle strutture ricettive».

Il fenomeno è esploso in questa stagione, con presenze da record, capitanate da un turismo giovane e internazionale, accelerato dalle conseguenze della pandemia sulle esperienze di viaggio dei vacanzieri. «Con il risultato che i turisti hanno scelto di fermarsi in un luogo e di allungarne il tempo di permanenza», dicono dall’ufficio turistico del Comune di Olbia, servizio a supporto di vacanzieri e operatori. Ma la scelta di Olbia-città come destinazione è determinata da tanti fattori. Senza trascurare le spiagge, raggiungibili anche coi mezzi pubblici, grazie alla sua strategica posizione, la città si rivela il connubio perfetto tra mare, servizi e divertimento.

La tendenza è partita (in sordina) già qualche anno fa ma, nell’estate 2022, Olbia si è attestata solidamente quale meta di destinazione turistica. Non più, dunque, solo la porta scorrevole per accedere ad altre mete balneari della costa gallurese, la città è diventata traguardo delle vacanze.

La tendenza è partita (in sordina) già qualche anno fa ma, nell’estate 2022, Olbia si è attestata solidamente quale meta di destinazione turistica. Non più, dunque, solo la porta scorrevole per accedere ad altre mete balneari della costa gallurese, la città è diventata traguardo delle vacanze.

Il fenomeno è esploso in questa stagione, con presenze da record, capitanate da un turismo giovane e internazionale, accelerato dalle conseguenze della pandemia sulle esperienze di viaggio dei vacanzieri. «Con il risultato che i turisti hanno scelto di fermarsi in un luogo e di allungarne il tempo di permanenza», dicono dall’ufficio turistico del Comune di Olbia, servizio a supporto di vacanzieri e operatori. Ma la scelta di Olbia-città come destinazione è determinata da tanti fattori. Senza trascurare le spiagge, raggiungibili anche coi mezzi pubblici, grazie alla sua strategica posizione, la città si rivela il connubio perfetto tra mare, servizi e divertimento.

Il brand

«Olbia è sempre più orientata nella direzione di ottenere il brand di città turistica, a partire dalla riqualificazione dell’arredo urbano, passando per gli eventi, fino all’alta qualità delle strutture ricettive», dice l’esperto di economia del turismo, Carlo Marcetti. «Se le motivazioni alla base del consolidamento di Olbia come meta - aggiunge - sono da ricercarsi nella coniugazione che la città offre tra mare e servizi, con una capacità concorrenziale che attira il turista medio, a contribuire a fare di Olbia una città vacanza è, anche, l’eccellenza delle strutture ricettive».

L’ufficio turistico parla di un aumento sia qualitativo sia quantitativo delle strutture ricettive, soprattutto extralberghiere, e conta (ufficialmente) 145 case vacanze e 73 affittacamere. Senza contare il sommerso, che sulla ricettività ha un’incidenza superiore del dato dichiarato, l’aumento degli alloggi privati destinati all’accoglienza basta a confermare il processo da città di passaggio a città per soggiornare.

Accoglienza

«Olbia, grazie anche ai suoi scali, ha sempre rappresentato una porta, oggi, invece, è un vero e proprio city brand d’accoglienza, un concetto a cui l’amministrazione ha lavorato sin dall’insediamento e che ora ha preso forma», commenta l’assessore al Turismo, Marco Balata. «I numeri parlano chiaro: aumento dei posti letto, dei periodi di soggiorno e del traffico su tutto l’anno». Numeri di una stagione record per arrivi, occupazione, economia e turismo, trainato anche da grandi eventi come il Red Valley Festival e il concerto di Elisa che, in totale, hanno convogliato in città 100mila presenze dirette. «L’estate ancora in corso andrà analizzata a fondo affinché possa essere solo l’anticamera delle reali potenzialità di una meta che sta cambiando volto», conclude Balata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata