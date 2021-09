Una mediateca nell’ex asilo fatiscente 

Via libera ai lavori di consolidamento dell’asilo pubblico di via Donizetti, così da evitare crolli e cedimenti strutturali. Ma cosa nascerà nello spazio che accolse intere generazioni di bambini resta ancora un'incognita.

Una piccola Mem

L'ultima idea, forse quella più affascinante, è quella di trasformare il vecchio asilo San Salvatore in uno spazio simile alla Mem di Cagliari, un luogo che aggreghi assieme cultura, libri, multimedialità, un piccolo locale ristoro ed eventi. Non solo dunque una biblioteca, ma anche un'area con sale letture, ludoteche e un grande polmone verde tutto attorno dove sia gli anziani che gli studenti o i bambini possano trascorrere il loro tempo in tranquillità e al sicuro, ma con continui stimoli. In precedenza, negli ultimi vent’anni, si era ipotizzato anche di farci la nuova caserma dei carabinieri (che invece aprirà a breve in un altro asilo riadattato in via Tripoli), oppure una casa della cultura, con spazi destinati alle associazioni che ne avessero fatto richiesta.

I lavori di recupero

Per salvare l'edificio ed evitare crolli il Comune spenderà circa 400 mila euro. Per il momento in un’ala del fabbricato ci sono i volontari della Compagnia barracellare, mentre un altro spazio era stato in passato assegnato alla società che si occupa di distribuire i contenitori per differenziare i rifiuti. Sta di fatto che sulla costruzione pesa l’età e la poca manutenzione, tanto che ora un’impresa dovrà consolidarla per renderla sicura e impedire eventuali cedimenti. L’idea dell'amministrazione di farne una piccola Mem era stata avanzata circa un anno fa: non solo trasferirci la biblioteca comunale "Ranieri Ugo" (che oggi occupa le stanze del palazzo storico di via Roma), ma trasformarlo in uno spazio polivalente, dinamico e informatizzato, così che possa ospitare anche attività culturali di vario tipo. Lo spazio, infatti, non manca. Per questa ragione, dopo il finanziamento da 400 mila euro per ristrutturare l'edificio, servirà reperire i fondi per convertirlo. Nel frattempo i lavori potrebbero partire già nei prossimi mesi, grazie al mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti: i soli lavori di consolidamento costeranno 390 mila euro.

Il vecchio asilo

Chiuso ormai da quasi vent’anni, l’ex asilo San Salvatore di via Donizetti è uno degli edifici pubblici di maggior pregio. Oltre a trovarsi tra la centralissima via Gorizia e via Verdi, adiacente alla caserma della Polizia Locale. Il fabbricato è circondato da un piccolo parco alberato. In passato, quando maestre e bambini si erano già trasferiti altrove, era stato utilizzato per alcuni anni come spazio culturale destinato alle associazioni.

