Una mappa digitale per riqualificare gli spazi abbandonati 

L’anima del progetto sono stati i docenti Ivan Blecic, Valeria Saiu ed Ester Cois che hanno coordinato un team di 5 studenti tra ricercatori e laureandi. «Abbiamo censito e mappato 58 beni comuni urbani di cui 35 edifici e 23 spazi aperti», spiega Valeria Saiu. «Spazi che potrebbero diventare sede delle associazioni, che hanno un ruolo centrale nei quartieri, e luoghi d’incontro in cui incentivare la cultura e lo sport. Per ognuno dei beni è stata elaborata una scheda che mette in evidenza le potenzialità d’uso e l’accessibilità, un passaggio fondamentale per definire strategie di valorizzazione efficaci».

È il progetto “NeighbourHUB” che verrà presentato il 21 ottobre alle 16 nell’aula magna Mario Carta nella Facoltà di Ingegneria e Architettura in via Marengo. Un progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna nell’ambito del bando “Sviluppo locale” per il 2020-2021, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università di Cagliari e le oltre venti associazioni culturali che operano nei due rioni, oltre al contributo prezioso degli abitanti e dei parroci intervistati per capire le necessità e le proposte in merito.

Recuperare gli spazi abbandonati e poco usati tra San Michele e Is Mirrionis, coinvolgendo associazioni, abitanti giovani e non solo, creando una piattaforma digitale in grado di garantire la cura e la gestione dei beni comuni urbani favorendo il dialogo tra le istituzioni e i cittadini.

I protagonisti

La mappa

Tra gli spazi aperti ci sono la piazza di via Quirra, il campetto di via Cornalias, la Polisportiva Johannes, i campetti di via Argonne, il giardino di via Barigadu, piazza Paese di Desulo: luoghi ricchi di identità ma non valorizzati a sufficienza che aspettano un intervento concreto. «Tramite la piattaforma digitale si può consentire ai gruppi sociali del quartiere di interagire con il Comune riuscendo così ad avere in gestione il proprio spazio, rendendoli protagonisti e non spazi in disuso dimenticati. La speranza è che il Comune adotti questo progetto, rendendo operativo e concreto». Alla presentazione ci saranno anche il sindaco Paolo Truzzu, la neo deputata di Verdi e Sinistra Francesca Ghirra, il presidente della Commissione Urbanistica Antonello Angioni, il vicesindaco della Città Metropolitana Roberto Mura e la consigliera comunale Marzia Cilloccu.

