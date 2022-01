Una manovra già col fiato grosso 

Quella per l’anno appena iniziato sarà la prima Finanziaria politica di questo mandato. Conterrà le misure che la Giunta ha sempre voluto mettere in campo senza mai poterlo fare a causa dell’emergenza legata al Covid. «A fronte della pandemia la Regione ha cercato di mantenere il suo sistema in piedi, da quest’anno inizieremo a mettere in legge alcuni punti politici», ha detto l’assessore Giuseppe Fasolino durante l’ultima seduta del Consiglio regionale.

Qualche giorno fa il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato che, una volta adottati i provvedimenti di fine anno, le forze di maggioranza si sarebbero riunite «per ragionare serenamente sul rimpasto». La notizia è che, nonostante manchino poco più di due anni al termine della legislatura, il governatore ritiene ancora opportuna una verifica della sua squadra. E tuttavia sembra improbabile che la maggioranza possa affrontare un momento come il tagliando nel bel mezzo della sessione di bilancio, quando cioè tutti gli assessori, quello alla Programmazione in primis, saranno concentrati – per tutte le disposizioni di competenza – sulla legge più importante dell’anno. Così, il rimpasto potrebbe slittare ancora una volta.

Tra l’11 e il 17 saranno ascoltate le parti sociali e datoriali, presumibilmente in videoconferenza, dato l’aumento dei contagi negli ultimi giorni. Dopodiché, contestualmente al setaccio delle proposte di modifica, si procederà con l’esame dell’articolato. Tenendo conto dei pareri degli altri parlamentini, e dei dieci giorni a disposizione delle opposizioni per la relazione di minoranza, la terza commissione dovrebbe votare la legge di stabilità entro venerdì 31, per arrivare in Aula a febbraio.

Per la maggioranza non sarà facile chiudere la partita della Finanziaria prima della scadenza dell’esercizio provvisorio, prevista per il 31 gennaio. La discussione della manovra 2022 da oltre 9 miliardi di euro dovrebbe cominciare in commissione Bilancio martedì 11; lunedì 17 dovrebbe essere il termine per presentare gli emendamenti.

Per la maggioranza non sarà facile chiudere la partita della Finanziaria prima della scadenza dell’esercizio provvisorio, prevista per il 31 gennaio. La discussione della manovra 2022 da oltre 9 miliardi di euro dovrebbe cominciare in commissione Bilancio martedì 11; lunedì 17 dovrebbe essere il termine per presentare gli emendamenti.

Tra l’11 e il 17 saranno ascoltate le parti sociali e datoriali, presumibilmente in videoconferenza, dato l’aumento dei contagi negli ultimi giorni. Dopodiché, contestualmente al setaccio delle proposte di modifica, si procederà con l’esame dell’articolato. Tenendo conto dei pareri degli altri parlamentini, e dei dieci giorni a disposizione delle opposizioni per la relazione di minoranza, la terza commissione dovrebbe votare la legge di stabilità entro venerdì 31, per arrivare in Aula a febbraio.

I temi politici

Qualche giorno fa il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato che, una volta adottati i provvedimenti di fine anno, le forze di maggioranza si sarebbero riunite «per ragionare serenamente sul rimpasto». La notizia è che, nonostante manchino poco più di due anni al termine della legislatura, il governatore ritiene ancora opportuna una verifica della sua squadra. E tuttavia sembra improbabile che la maggioranza possa affrontare un momento come il tagliando nel bel mezzo della sessione di bilancio, quando cioè tutti gli assessori, quello alla Programmazione in primis, saranno concentrati – per tutte le disposizioni di competenza – sulla legge più importante dell’anno. Così, il rimpasto potrebbe slittare ancora una volta.

Quella per l’anno appena iniziato sarà la prima Finanziaria politica di questo mandato. Conterrà le misure che la Giunta ha sempre voluto mettere in campo senza mai poterlo fare a causa dell’emergenza legata al Covid. «A fronte della pandemia la Regione ha cercato di mantenere il suo sistema in piedi, da quest’anno inizieremo a mettere in legge alcuni punti politici», ha detto l’assessore Giuseppe Fasolino durante l’ultima seduta del Consiglio regionale.

Temi come lo sviluppo locale e la lotta allo spopolamento avranno stavolta la priorità, con stanziamenti come i bonus nascita da 600 euro per i bambini residenti in Comuni sotto i 3mila abitanti. L’augurio di Christian Solinas ai sardi per il 2022 è stato coerente con questa linea: «Il mio auspicio è che ciascuno possa trovare l’opportunità di realizzare la propria vita in Sardegna».

Sanità miliardaria

Dei circa 9,5 miliardi della manovra, quasi la metà – il 45% - è destinato alla spesa sanitaria: 3,7 miliardi è l’ammontare della missione Tutela della salute, 375 milioni in Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Oltre 4 miliardi, dunque: la spesa aumenta rispetto alle ultime due leggi di stabilità per motivi legati alla pandemia. Un’altra fetta importante è appannaggio della missione “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” per un totale di un miliardo: dentro ci sono i 600 milioni del fondo unico degli Enti locali. Ancora: 766 milioni per “Trasporti e diritto alla mobilità”, 775 per “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, 259 per “Sviluppo economico e competitività”, 234 per agricoltura e pesca, 198 per istruzione e diritto allo studio, 175 per lavoro e formazione, 52 milioni per il turismo e 21 per politiche giovanili, sport e tempo libero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata