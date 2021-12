Una mano bionica per Valentina Pitzalis 

Era l’aprile del 2011 quando l’ex marito, Manuel Piredda, l’attirò in una trappola nella sua casa di Bacu Abis, dove tentò di ucciderla dandole fuoco per poi darsi fuoco a sua volta. Lui morì, ma Valentina lottò come una leonessa e riuscì a sopravvivere. Quando si risvegliò, nel reparto Grandi ustionati di Sassari, iniziò un secondo inferno: il fuoco l’aveva completamente sfigurata, aveva perso una mano e la funzionalità dell’altra era quasi del tutto compromessa. Ma non si arrese, dalle pagine de L’Unione Sarda lanciò il suo appello: «Voglio uscire dall’inferno, aiutatemi». La risposta fu massiccia, iniziò una mobilitazione che partì da Carbonia e superò il Tirreno. L’associazione Doppia difesa (guidata da Giulia Bongiorno e Michelle Unziker) avviò una raccolta fondi per aiutarla nell’acquisto di una protesi ma poi, quando parte dei soldi erano già in cassa, iniziò un secondo inferno: «Valentina ha dovuto mettere da parte i suoi progetti di rinascita per affrontare una lunga battaglia legale quando i parenti dell’ex marito sono riusciti a far riaprire il caso cercando di addossarle ogni responsabilità dell’incendio e della morte di Manuel e scatenandole contro una tempesta mediatica – ricorda Giusi Laganà dell’associazione FarexBene onlus che in tutti questi anni è stata accanto a Valentina – tante donazioni per aiutarla sono andate perse in questa lunga inchiesta che è stata archiviata scagionandola da ogni accusa».

Una mano bionica per riprendere e stringere forte la vita che hanno tentato di strapparle via con il fuoco. Una mano frutto della migliore tecnologia, un acquisto costosissimo che Valentina Pitzalis ha dovuto rimandare per anni, perché i soldi, raccolti grazie all’infinita generosità di migliaia di persone, per troppo tempo li ha dovuti spendere per pagare avvocati, medici legali e periti, chiamati a scagionarla dalle accuse di chi ha tentato per anni di farla passare da vittima a carnefice.

La rinascita

«Ma adesso mi lascio tutto alle spalle – ha detto ieri una raggiante Valentina che, a 38 anni, ha tutta l’intenzione di guardare solo al futuro e alle sue battaglie in difesa delle donne – ho sofferto troppo per potermi permettere anche solo un giorno in più di infelicità. Ho una famiglia meravigliosa che mi sostiene, amiche e amici preziosi che non mi hanno mai abbandonato e ora, grazie a questa mano ipertecnologica, posso pian piano iniziare a riconquistare un po’ dell’autonomia che il fuoco mi ha tolto».

L’inferno

La protesi

Tanti si sarebbero arresi davanti a un simile calvario, non Valentina: «In tutta questa attesa la tecnologia ha fatto passi da gigante – ha spiegato ieri quando, indossando la protesi più evoluta al mondo, è diventata la prima persona in Italia a poter utilizzare questa particolare tecnologia – dieci anni fa questa mano che farà parte della mia vita ancora non esisteva. Alla conferenza stampa di presentazione, ieri mattina a Torino, erano presenti Roberto Ariagno, direttore di Officina Ortopedica Maria Adelaide che ha consegnato la protesi a Valentina e Riccardo Perdomi, presidente dell’associazione FarexBene onlus. «Potente, veloce e leggera, la mano è stata progettata sulla base di numerosi dati misurati e raccolti per essere più anatomicamente proporzionata e allo stesso tempo avere un’estetica migliore – hanno spiegato – la motorizzazione della presa e della rotazione del pollice viene utilizzata in modalità dinamica simultaneamente, permettendo un controllo intuitivo del pollice. Le capacità di flessione libera consentono un uso senza ulteriori input mioelettrici e la tecnologia passiva a molla aiuterà Valentina a compiere movimenti naturali e fluidi, senza pesare sulla sua spalla».

Il futuro

«Ora dovrò allenarmi per utilizzarla al meglio – dice la giovane donna – può essere utilizzata con 14 modelli di presa e la ricarico con un cavo Usb. Sono davvero una Wonder woman». Sono serviti circa quarantamila euro per acquistarla: una parte arriva da Doppia difesa, una parte arriverà dalla Assl di Carbonia e anche l’Officina Adelaide ha voluto essere della partita. Ieri Valentina, per la presentazione ufficiale, ha voluto indossare una maglietta ricevuta il omaggio acquistando un disco di Fedez il cui ricavato andrà in beneficenza: «Un modo per ringraziare lui e Chiara Ferragni che, insieme a migliaia di altre persone, hanno donato dei soldi per aiutarmi a pagare la mia battaglia legale e darmi modo di concentrarmi sul mio futuro – conclude Valentina che anche ieri ha incontrato 800 studenti – ora la mia sfida è continuare a condurre una lotta contro la violenza sulle donne insieme a FarexBene, sono la prova vivente che si può essere più forti del male».

