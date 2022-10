Una maggioranza ad alta tensione 

L’effetto è stato simile a quello di una tanica di benzina sul fuoco. Le dichiarazioni della responsabile provinciale di Sardegna 20Venti, Anita Pili, a sostegno del gruppo consiliare, dopo la mancata partecipazione al voto sul Bilancio consolidato, non solo non hanno stemperato i toni, li hanno addirittura arroventati. La questione sarà al centro del tavolo politico convocato per questo pomeriggio, ma nel frattempo anche le posizioni che fino a sabato sera erano più moderate hanno preso una nuova piega.

«Ho appreso con grande stupore del comunicato dell’assessora regionale che ha finito solo per esacerbare gli animi - dichiara il coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu - È sicuramente importante trarne le conclusioni in questo vertice».

Si complica, dunque, la posizione di Ivano Cuccu, assessore in quota al partito di Stefano Tunis. Il sindaco Massimiliano Sanna, indispettito dal voltafaccia in Aula di Guliano Uras e Roberto Pisanu, venerdì era pronto a revocare l’incarico al delegato all’Urbanistica e Viabilità. Sabato mattina, poi, l’intervento di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Partito sardo d’Azione sembrava aver riportato il sereno in maggioranza.

Fino a ieri, quando la prova di forza della responsabile di Sardegna 20Venti, che attraverso una nota stampa minacciava una crisi di governo in caso di revoca della delega, ha fatto riesplodere i malumori. «Dopo le dichiarazioni spavalde dell’assessora avrei sollevato dall’incarico chi non ha capacità di adeguarsi alla maggioranza, così come dovrebbe essere in democrazia - tuona il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera - La nostra posizione è chiara: non staremo certamente sotto scacco di un gruppo politico che anche alle ultime elezioni politiche ha dimostrato di non contare poi così tanto». Pochi giri di parole e un ultimo messaggio al vetriolo dal consigliere azzurro: «Il tavolo regionale è ancora aperto e 20Venti non è in una situazione ottimale».

Più moderata la posizione del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Mura. «Sono situazioni che si creano nell’amministrare insieme, soprattutto in fase in cui la maggioranza si sta assestando su temi importanti - osserva il neo eletto deputato - Siamo sicuri che si troverà una soluzione che possa garantire al sindaco di continuare a lavorare».