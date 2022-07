Una lotta per Vivere a colori 

Lo scorso aprile aveva acceso i motori per lasciarsi alle spalle il cuore di Nuoro, il presidio di piazza Vittorio Emanuele. Un segno distensivo e di fiducia, dopo le rassicurazioni del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Adesso, però, con la sanità barbaricina sempre più in difficoltà, il camper di Vivere a colori si rimette in moto. «La battaglia riparte dal piazzale dell’ospedale San Francesco, dove sosteremo giovedì prossimo, in occasione della nostra fiaccolata silenziosa che partirà alle 20 dal vicino ospedale Zonchello - assicura Marilena Pintore, l’anima dell’associazione – Stavolta il nostro camper sarà itinerante. Gireremo la provincia, andremo nei paesi del nostro territorio ad ascoltare e raccogliere le esigenze delle persone. Daremo pure informazioni sui diritti del malato».

Unità e coesione

Le “donne di Grazia” non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Di subire una sanità agonizzante: altro che terzo polo dell’Isola. Le pazienti oncologiche vogliono mostrare solidarietà e vicinanza «soprattutto ai medici e a tutto il personale sanitario» dichiara Pintore «Possiamo vincere la nostra battaglia solo stando uniti. La manifestazione di giovedì nasce con questo spirito. Vogliamo che il nostro sostegno arrivi ai medici, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari: ogni giorno vivono una condizione lavorativa di grande malessere». E se gli ospedali del centro Sardegna arrancano, senza medici e con alcuni reparti accorpati «non è certo colpa loro» ribadisce Marilena Pintore. E aggiunge: «Con il nostro camper gireremo la provincia perché vogliamo essere un punto d’ascolto e di supporto per tante famiglie. La gente, inoltre, deve sapere quali sono le criticità della sanità. Solo stando compatti possiamo superare questa terribile situazione».

Primo appuntamento

Giovedì alle 20 le donne di Vivere a colori hanno chiamato a raccolta il territorio. «Partiremo dall’ospedale Zonchello e raggiungeremo il San Francesco - conclude Pintore – Il silenzio della fiaccolata sarà assordante. Basta parole, abbiamo parlato anche troppo. Ora servono i fatti: la lotta prosegue».