Una laguna incorniciata dalle discariche 

Adesso si riparte. Dopo la pulizia messa in atto negli anni scorsi dal Comune con una spesa di 60mila euro nelle dodici aree più compromesse (poi puntualmente risporcate), adesso è la Città metropolitana ad avviare la bonifica di Santa Gilla. Ci sono in cassa 250mila euro pronta spesa. E c’è anche un vero piano di rimozione già affidato all’Ecoserdiana. Partirà tra breve e questa volta potrà avvalersi della videosorveglianza appena avviata, delle 15 postazioni di ripresa piazzate lungo i venti chilometri di sponde e in grado di restituire in tempo reale ma anche le registrazioni delle incursioni degli inquinatori alla centrale della Forestale.

Non hanno risparmiato né la terraferma né l’acqua. Ovunque possono, i vandali scaricano. Sulle sponde, sin dentro i canali, direttamente in laguna. Ed è per questo che i confini di Santa Gilla, le rive che circondano il grande stagno di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra sono disseminate di rifiuti, invase da piccole e immense discariche che rappresentano un pericolo ambientale soprattutto quando tra la spazzatura finiscono barattoli di solventi, vernici e batterie esauste d’auto. L’immagine dello sconcio è il biglietto da visita che stride con la bellezza della laguna e l’incredibile quantità di volatili, fenicotteri compresi.

Il via

Proprio il Corpo forestale a Santa Gilla opera con le stazioni di Cagliari e Uta. Solo nel primi mesi di quest’anno sono state 9 le sanzioni amministrative inflitte dai ranger per abbandono dei rifiuti per complessivi 65mila euro. Tre le denunce penali alla Procura per discarica abusiva. Nella rete sono finite altrettante ditte ritenute responsabili di abbandono di rifiuti speciali come amianto e materiali di demolizione. Due, inoltre, le denunce (e i conseguenti i sequestri) per abusi edilizi realizzati sulle sponde della laguna. Interventi anche sul fronte della pesca nelle acque interne con 5 violazioni riscontrate dalle pattuglie del Corpo per un totale di 5mila euro di sanzioni.

Le baracche

Intanto, dopo i sigilli della Procura alle baracche innalzate sulle sponde orientali della laguna e utilizzate dai pescatori (l’intera area è ancora sottoposta a sequestro e interdetta non solo ai “proprietari” delle casupole di legno e lamiere ma anche ai visitatori di Santa Gilla), il piano di bonifica è rimasto bloccato. La baraccopoli è rimasta al suo posto, in attesa che l’Autorità portuale, competente sull’area demaniale dello stagno, provveda all’abbattimento e al ripristino ambientale.

La strada

Insomma, la strada è stata tracciata, ora bisognerà percorrerla fino in fondo. Anche perché, abusi a parte, alcuni pescatori storici della zona, che da diverse generazioni operavano sull’istmo di Is Marteddus e Donna Laura, avevano chiesto con forza di poter continuare a lavorare come avevano fatto i loro nonni e i loro padri.

Quelle casupole malandate (intorno alle quali insistono numerose discariche) dovranno dunque essere abbattute. Anche questa sarà una delle principali zone da riqualificare, insieme alle tante altre già individuate dalla Città metropolitana nel resto della laguna e nell’ambito del progetto di recupero e bonifica im procinto di partire.

