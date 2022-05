Una joint venture della marijuana 

I camper dei custodi in aperta campagna hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri, poi sono iniziate le indagini sugli specialisti della Canapa light in tutta l’Isola e adesso la Dda di Cagliari tira le somme di un’inchiesta che ha numeri senza precedenti in Sardegna. È la prova (se le ipotesi dovessero essere dimostrate) di un radicale cambiamento di ampi settori della criminalità dell’Isola con una “riconversione” che punta alla coltivazione industriale della Cannabis indica. Negli atti del fascicolo approdato alla fase conclusiva, si parla di una associazione permanente di “aziende” che aveva il suo nucleo direttivo in Gallura e Nuorese e controllava 13 piantagioni, per un numero complessivo di oltre 40mila “arbusti” che hanno prodotto tonnellate di marijuana.

In 26 nei guai

I Carabinieri di Olbia, coordinati dal colonnello Davide Crapa, hanno messo insieme le informazioni raccolte nel corso di diverse operazioni concluse con arresti di custodi e “braccianti” di singole piantagioni (a Olbia, Budoni, Orgosolo, San Nicoló Arcidano, Orune, Luogosanto, San Teodoro, Serramanna, Sassari e Pabillonis). Ne è venuto fuori un complesso quadro di joint venture per la coltivazione e la produzione della marijuana, perlopiù destinata all’esportazione, spesso, secondo la Dda, attraverso il meccanismo della scambio con cocaina e altre sostanze stupefacenti. Sono state iscritte nel registro degli indagati 26 persone, di ogni regione dell’Isola. Insieme ai nomi delle persone già arrestate nell’arco di tre anni si sono aggiunti via via che i Carabinieri completavano le loro attività, Massimo Altea di San Nicolò Arcidano, Gavino Carta di Orgosolo, Agostino Curtu di Alà dei Sardi, Antonio Ghisu, di Alà di Sardi, il padrese Antonio Gusinu, Stefano Zara di San Gavino Monreale, Corrado Gambuzza di Budoni, Immacolata Manzo di Budoni e altri con ruoli di secondo piano. La contestazione di avere fatto parte della rete deve essere ancora provata.

I presunti capi

La Dda (pm Rossana Allieri) attribuisce a tre persone, Marcello Gaia (Oliena), Martino Contu (Bitti) e Antonio Mangia (Orune) la posizione di vertice della banda. Olbia e la Gallura erano, secondo i Carabinieri, la base operativa per tessere la presunta rete di joint venture, con l’obiettivo di immettere la droga nella Penisola. Le difese (Jacopo Merlini, Angelo Magliocchetti, Giancarmelo Serra, Giampaolo Murrighile, tra gli altri) attendono di conoscere gli atti delle indagini per definire la loro strategia.