Una grandinata distrugge i vigneti 

Pezzi di ghiaccio grandi come noci, a raffiche fitte, per diverse decine di minuti. Una pioggia violenta di grandine arrivata improvvisamente sulla campagna gallurese ieri pomeriggio. Dalle 17 l’evento meteorologico estremo (l’allarmante novità dell’estate 2022) ha flagellato ampi settori del territorio di Berchidda, Alà dei Sardi e Tempio. Un cospicuo numero di auto incolonnate sulla Olbia-Sassari è stato investito dalla tempesta di grandine. Molti automobilisti diretti a Olbia sono stati costretti a fermarsi. I danni maggiori, stando a un primo e provvisorio bilancio, si sono verificati a Berchidda e Alà. Solo sfiorato dalla grandinata il territorio di Monti. Chi ancora una volta sembra avere pagato il conto più salato sono i viticoltori e conferitori delle cantine sociali, in particolare del vermentino.

Vigneti devastati

La violenta grandinata di ieri si è abbattuta nelle zone di Cannareddu, Su Sueredu, Malchittia e Su Crabileddu, tutte comprese nel territorio di Berchidda. Vigneti di pregio hanno subito danni ingenti e in alcuni casi sono andati distrutti. Il sindaco Andrea Nieddu ha iniziato a raccogliere informazioni e dati in tarda serata. Il problema è che questo è il secondo episodio in pochissimo tempo. Dice Nieddu: «L'irregolarità delle stagioni e la persistente siccità si accompagnano a fenomeni meteorologici devastanti per il raccolto. È la seconda grandinata nell’arco di poche settimane per cui abbiamo dichiarato lo stato di calamità naturale. Lo faremo ancora oltre ad aver già richiesto alla Regione indennizzi per la siccità. La nostra economia subisce un colpo durissimo con grave danno per il reddito delle imprese agricole. È assolutamente necessario un intervento finanziario della Regione. Ci preoccupa il fatto che per gli episodi precedenti i ristori non sono ancora arrivati». Oggi il presidente della Cantina Giogantinu, Nicola Zanzu, effettuerà i primi sopralluoghi per quantificare i danni.

Alà e Tempio

Anche ad Alà dei Sardi la grandinata ha causato danno ingenti, il sindaco Francesco Ledda ha avuto conferma di aziende agricole investite dalla tempesta di grossi frammenti di ghiaccio e di auto con il parabrezza lesionato. A Tempio tutto l’area della zona industriale è stata interessata dalla bufera di grandine, nella strada nota come Li Mulini, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un complicato intervento per la rimozione di due alberi.