Una grande risaia nei campi di grano: a rischio il raccolto 

Senorbì «Niente da fare. C’è solo fango. Non si può seminare». Marcello Sirigu ha un gesto di stizza, risale sul trattore e va via dal suo terreno nella località Madonna d’Itria a pochi chilometri da Senorbì. Non può lavorare un appezzamento che ormai da settimane ha le sembianze di una risaia. Le campagne sono allagate e lui, come tanti altri agricoltori è molto preoccupato. «Ci ho provato. È da più di un mese che siamo fermi», dice l’imprenditore 41enne, titolare di un’azienda agropastorale. «Mi arrendo», sottolinea dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto.

Inviato

Campi allagati

La Trexenta, un tempo definita il granaio di Roma, sembra uno stagno. Il raccolto dei cereali è ormai compromesso ed è iniziata la conta dei danni. Qualche agricoltore si è già rivolto al Comune che nei giorni scorsi ha proclamato lo stato di calamità. «La situazione è gravissima - dice il sindaco Alessandro Pireddu – le ultime piogge hanno contribuito a creare ulteriori problemi. Tra le altre cose Senorbì non rientra nemmeno nelle zone svantaggiate».

Aziende in ginocchio

«L’attività è bloccata, non posso fare niente», dice sconsolato Gigi Sirigu, agricoltore di 52 anni, impegnato nel sociale con la Protezione civile nell’hub vaccinale di via Nenni. «Il trattore è fermo da un pezzo. Ogni investimento è a rischio in questo momento – sottolinea – le condizioni meteo stanno condizionando l’annata». Tra gli agricoltori c’è già chi fa una stima del primi danni. «Continuando di questo passo si rischia di perdere il 40-50 per cento del raccolto», dice Vincenzo Usai, imprenditore di 64 anni mentre osserva alcuni campi completamente allagati nelle campagne di Senorbì e Ortacesus. «Quest’anno bisogna fare i conti anche con l’aumento dei prezzi delle materie prime che fanno poi lievitare i costi di produzione». Qualche dato: il prezzo di concimi e sementi è raddoppiato. L’urea, giusto per fare un esempio, rispetto al 2021 bisogna pagarla il doppio, ovvero circa 100 euro a quintale. I costi per ettaro si aggirano sui 750 euro», commenta l’agricoltore mentre parla con la figlia Silvia che gestisce una rivendita di prodotti e accessori per l'agricoltura. «L’aumento delle materie prime ha condizionato tutti i prezzi – dice la donna – lo scorso anno ho fatto un preventivo per cliente interessato al sedile di un trattore: nel 2021 costava 650 euro, oggi 930». Negli ultimi mesi è aumentato anche il prezzo del grano. «Si parte da 26 euro al quintale – dice Giampiero Frigau della Coldiretti di Senorbì – ma il settore è in crisi. I sindaci del territorio stanno chiedendo l’intervento della Regione».

Semina rinviata

Nel capoluogo della Trexenta ci sono un’ottantina di aziende di grandi, medie e piccole dimensioni. «Molti imprenditori alternano agricoltura e allevamento – aggiunge il sindacalista – in alcuni terreni, in questo momento allagati, è complicato programmare la semina del grano. Stesso problema per gli erbai». Gli agricoltori confidano ancora nel miglioramento delle condizioni meteorologiche. «Ma il bel tempo potrebbe non essere sufficiente – sottolinea Vincenzo Usai – di sicuro in questo momento nei campi non si può operare in alcun modo. Con i terreni allagati, non si può lavorare. C’è anche il rischio di danneggiare i mezzi agricoli»

Il mercato

Antonio Secci, gestisce il “Molino”, un’azienda che macina e lavora il grano dal 1948. Un’attività storica della Trexenta. Guarda con interesse a quanto sta accadendo nel mondo delle campagna. «Abbiamo sempre preso grano locale – commenta - speriamo di continuare ancora per lungo tempo».

© Riproduzione riservata