Una grande oasi per i randagi 

Non è un canile, è un luogo di conforto e sollievo per le creature il cui amore, come disse lo scrittore Michel Houellebecq, è puro e la fiducia totale. Un’oasi appunto.

Grande spazio

Benventuti nell’Oasi Mosè, immersa nelle campagne di Santadi, un progetto diventato realtà: è la sede della locale delegazione della Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc) e lo spirito che vi aleggia è riflesso dall’espressione “torra cani a cuili” (inscritta all’interno delle strutture), vale a dire: cane torna a casa. «Amo pensare all’oasi - afferma Katia Sacchetto, delegata per Santadi della Lndc - come a una casa famiglia per cani sfortunati. Nessuna gabbia o box: le bestiole vivono libere 24 ore su 24 e possono dormire su divani, poltrone, comode cucce o dentro casette in legno. Proprio come se avessero già trovato una famiglia (che però aspettano sempre). Inoltre, dispongono di una vastissima area di sgambamento in cui correre, giocare e recuperare un po’ di felicità». I cani vengono pazientemente preparati ad una futura adozione, alla convivenza con i loro simili e, soprattutto, a fidarsi nuovamente dell’uomo.

Il progetto

«La nostra speranza - prosegue Katia – è quella di veder crescere l’oasi investendo ulteriormente in attività come la pet therapy o l’agility dog». L’istituzione dell’Oasi Mosè è figlia di un accordo tra il Comune di Santadi e la Lndc. Fu quest’ultima, attraverso la sua sezione di Carbonia, a presentare il progetto. Nel 2018, espletate tutte le procedure previste dalla legge, fu firmata una convenzione tra le parti. «La convenzione – spiega Veronica Impera, assessore comunale alla Sanità - prevede, fra l’altro, il numero massimo di cani ospitabili nell’area e la realizzazione di tutte le attività finalizzate alla prevenzione del randagismo». È la stessa convenzione a garantire, mediante i portali istituzionali degli enti firmatari, la pubblicità alle campagne di adozione. Il nome e l’espressione caratteristica dell’oasi raccontano l’essenza dell’opera dei volontari che prestano servizio. «Fui io stessa a scegliere – spiega l’assessore - il nome Mosè. Lo trassi dal romanzo Accabbadora, della scrittrice Michela Murgia. Nel romanzo, Mosè è un cucciolo che viene salvato e adottato dalla protagonista. L’espressione “torra cani a cuili”, è tratta, invece, dal proverbio Abrili cani torra a cuìli . Si tratta di un’espressione che contempla il desiderio di voler ridare una casa ai cani vittima dell’abbandono». Mosè è anche il nome del profeta e legislatore che, come narra l’Antico Testamento, guida verso una nuova vita il popolo ebraico liberato dalla schiavitù d’Egitto. Impossibile non cogliere un’analogia con la spinta ideale dell’opera dei volontari dell’oasi: liberare le bestiole dalle sofferenze dell’abbandono e condurli a una nuova vita. Una vita pregna di amore donato e ricevuto.