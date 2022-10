Una gran dama per i giovani Novelli 

Con i novelli si affiancano anche le vernacce di Oristano. Un aggiunta nata per rilanciare la popolare rassegna giunta alla 33sima edizione e organizzata da Pro Loco di Milis, il commissario straordinario del comune Antonio Massidda, l’Ais, e tanti volontari.

Vini

Un poker di produttori di Vernaccia sarà in campo per rilanciare l’evento ma anche per la promozione e degustazione delle altre eccellenze vitivinicole sarde: Famiglia Orro di Tramatza, Cantina Vernaccia di Oristano, Contini di Cabras e Quartomoro di Marrubiu. Dodici invente le cantine isolane dei Vini Biologici. Il numero delle aziende che ancora vinificano Novello, sei, sono tornate a essere quelle che alla fine degli anni '80 ne avevano avviato la produzione, tra speranze e volontà di fare crescere un prodotto di nicchia. «Ora si raccoglie una eredità di oltre trent’anni con la Pro Loco che ha ripreso in mano l'evento arricchendolo di altri contenuti, accostando i Novelli prodotti da sei cantine storiche, con i Vini Biologici di dodici cantine, poi il vino Vernaccia presentato da quattro aziende dell’Oristanese», spiega Luigi Murgia neo presidente della Pro Loco di Milis. Il nutrito programma avrà come epicentro via Dante, Piazza Martiri, Via Sant'Agostino sino a congiungersi con Villa Pernis-Vacca, luogo che accoglierà la degustazione del vino Vernaccia di Oristano, con la presentazione del libro di Antonio Farris, docente dell'Università di Sassari, che ha dedicato all'Oristanese. Il momento di analisi e riflessione di addetti ai lavori e consulenti è fissato per la mattinata di sabato 12 sempre a Villa Pernis dove «si terrà un approfondimento tecnico che riguarderà i Vini Biologici che verrà animato dai sommelier dell'Associazione regionale e da esperti e studiosi delle Università sarde e delle Agenzie che si occupano delle produzioni agricole». Nel cuore del centro storico le cantine con i loro vini, i i punti ristoro, quindi le belle e ornamentali produzioni dell’artigianato sardo.

Agrumi, polenta e storia

Immancabile la presenza della Pro Loco di Arborea che presenterà la sua rinomata polenta per catturare il palato di tanti appassionati del genere. I percorsi dell’agroalimentare del Montiferru e dell’Oristanese, tra cui i succosi agrumi di Milis, si dipaneranno nel centro storico milese. Per i momenti culturali: visite al centro storico, alle chiese, tra cui quella romanica di San Paolo.